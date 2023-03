Indian Wells tutto da dimenticare per il nostro Matteo Berrettini che, al suo esordio nel primo Masters 1000 della stagione, è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel in tre set con il punteggio di 7-6 0-6 6-3. Un'altra delusione per il 26enne romano dopo il ritiro ad Acapulco. Intanto, in occasione della conferenza stampa di vigilia, il norvegese Casper Ruud sorprende tutti con una provocazione: per rendere più divertente il tennis, si potrebbe provare a giocare con un solo servizio.

ATP Masters 1000 Indian Wells, Berrettini delude: sconfitto da Taro Daniel in tre set

Matteo Berrettini, purtroppo, continua nel suo momento di crisi che lo sta attanagliando dall'inizio della nuova stagione: dopo aver perso al primo turno all'Australian Open, il tennista romano esce subito di scena anche nel Masters 1000 di Indian Wells, per mano del giapponese Daniel. Il nipponico si è aggiudicato il primo set (7-5 al tie break) dopo una maratona di un'ora e 12 minuti. Berrettini ha reagito immediatamente giocando un secondo set praticamente perfetto e infliggendo un pesante 6-0. Quando si pensava che l'ex N. 6 al mondo potesse portare a casa tranquillamente il match, nel terzo set Berrettini è andato subito sotto per 3-0 e il numero 103 del mondo è riuscito a gestire il vantaggio, conquistando un'importantissima e prestigiosa vittoria che gli consentirà di rientrare nei Top 100.

Oggi in campo Sinner e Musetti

Dopo l'uscita di scena di Lorenzo Sonego e di Fabio Fognini, restano in corsa solamente Jannik Sinner che se la dovrà vedere con il francese Richard Gasquet e Lorenzo Musetti che sarà opposto all'altro giocatore transalpino, Adrian Mannarino, attualmente N. 68 del ranking ATP. L'altoatesino sarà impegnato sul campo N.

3 alle 11 locali (le ore 20 italiane), mentre il carrarese scenderà in campo più tardi, come terzo match del campo N. 5. Gli incontri saranno trasmessi in pay per view, stasera, sabato 11 marzo, su Sky Sport Tennis.

La provocazione di Casper Ruud: 'Perché non provare a giocare con un solo servizio?'

In occasione della conferenza stampa di vigilia per il match (poi vinto) con Diego Schwartzman, il norvegese Casper Ruud ha lanciato una provocazione.

Per rendere più interessante il gioco, l'attuale numero 4 della classifica ATP ritiene che si debba giocare con un solo servizio. 'Non sarebbe una cosa facile - ha ammesso il finalista del Roland Garros e dell'U.S. Open 2022 - ma è una regola che potrebbe cambiare il tennis'.

Naturalmente, Casper Ruud non si aspetta che questa novità nelle regole possa essere introdotta, però, il più grande giocatore norvegese della storia sarebbe curioso di vederla in qualche torneo. Ruud è convinto che ci sarebbero più scambi: specialmente sul cemento, infatti, è più facile tenere il servizio e, di conseguenza, non ci sono tanti scambi divertenti.