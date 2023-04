Per l'ultimo atto di questa entusiasmante campagna di classiche primaverili, la Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 23 aprile, il ciclismo ha in serbo una delle sfide dirette più attese. La corsa belga sarà il primo confronto stagionale tra due dei fenomeni di questa nuova generazione che ha riportato il Ciclismo a livelli d'interesse e di spettacolo sconosciuti da tempo, Tadej Pogačar e Remco Evenepoel. Il fresco vincitore dell'Amstel Gold Race e il campione del mondo sono gli ultimi due vincitori della Liegi-Bastogne-Liegi e due dei campioni simbolo di questa nuova età d'oro del ciclismo, ma hanno incrociato i rispettivi destini in poche occasioni.

Quest'anno Pogačar ed Evenepoel hanno seguito fin qui due programmi di corsa del tutto diversi e questa Liegi sarà la prima gara che li vedrà al via entrambi.

Pogačar: 'Remco sarà in forma'

Dopo la vittoriosa Amstel Gold Race di domenica scorsa, Tadej Pogačar ha parlato dell'attesa sfida con Remco Evenepoel in programma a Liegi il 23 aprile. Forse per mettere un po' di pressione extra sul rivale, il fuoriclasse sloveno ha dichiarato di aspettarsi un Evenepoel al top della forma e anche più preparato di lui. "Remco è reduce da uno stage in alta quota, perché si sta preparando per il Giro d'Italia. Sarà certamente in forma", ha dichiarato il numero uno del ciclismo mondiale. "Lui difenderà il suo titolo a Liegi e in questa stagione ha già dimostrato di essere al top sia nelle salite corte che in quelle lunghe, ma che può anche sprintare", ha commentato Tadej Pogačar.

Il campione della UAE Emirates ha poi fatto una dichiarazione un po' sorprendente, affermando di aver sempre perso nei pochi confronti diretti avuti in passato con Evenepoel: "Non abbiamo corso molto spesso uno contro l'altro al più alto livello. Quando abbiamo corso insieme lui ha sempre vinto e io sono arrivato lontano. Spero che domenica sia differente".

Ciclismo, la grande sfida alla Liegi

L'ultimo confronto diretto tra i due è avvenuto ai Mondiali di ciclismo di Wollongong, dove Evenepoel ha conquistato la maglia iridata e Pogačar ha concluso solo diciannovesimo. Altra sfida che si è conclusa con una netta vittoria del belga è stata quella della Classica di San Sebastián, dove lo sloveno si ritirò.

In precedenza, però, altre sfide dirette si erano concluse con anche con il successo di Tadej Pogačar, come alla Tirreno Adriatico della scorsa stagione.

Pogačar ha però chiarito che questa Liegi-Bastogne-Liegi non sarà solo una partita a due tra lui ed Evenepoel, e che sarebbe sbagliato prepararla in quest'ottica. "Non sarà l'unico da sorvegliare, certo, sarà uno degli avversari principali. Prima però voglio pensare alla Freccia Vallone", ha commentato Tadej Pogačar dando l'appuntamento a mercoledì 19 per la classica belga con l'arrivo sul Muro di Huy.