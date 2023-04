L'ultimo capitolo del grande duello tra Mathieu Van der Poel e Wout van Aert si è spento sul più bello. I due eterni rivali del ciclismo erano i grandi favoriti della Parigi Roubaix che è andata in scena oggi e l'andamento della corsa aveva portato fino all'atteso confronto diretto nel punto chiave, il tratto di pavè del Carrefour de l'Arbre. Dopo aver già dato una serie di accelerate nella fase centrale della corsa, VDP è riuscito a fare il vuoto grazie a una foratura che ha costretto a una sosta van Aert. L'episodio, che in una classica come la Roubaix è sempre dietro l'angolo, ha lanciato il fuoriclasse olandese verso il trionfo in solitario, e costretto il belga a incassare l'ennesimo boccone amaro.

VDP: 'Impossibile fare meglio di così'

Al termine della corsa, Mathieu Van der Poel ha voluto subito ringraziare la squadra e soprattutto Jasper Philipsen, autentica rivelazione di questa Roubaix conclusa al secondo posto. Il velocista della Alpecin è stato per la prima volta tra i grandi protagonisti di una classica monumento e la sua presenza nel gruppetto dei più forti ha ribaltato i rapporti di forza immaginati alla vigilia. La Jumbo di van Aert ha subito visto uscire di scena per forature e cadute Laporte e Van Baarle, mentre VDP è compagni si sono rivelati più forti del previsto.

"È incredibile come abbiamo corso da squadra oggi, era impossibile fare meglio di così" ha dichiarato il vincitore. Van der Poel ha raccontato di aver avvertito delle sensazioni particolarmente buone in corsa e di aver deciso di interpretare questa Roubaix in modo molto aggressivo, come nel suo stile preferito.

"È stato uno dei miei migliori giorni di sempre in bici.

Mi sentivo molto bene e ho provato ad attaccare un paio di volte, ma era difficile staccare gli altri. Nell'ultimo tratto è caduto Degenkolb, poi ho dovuto colmare il distacco da Wout. Penso che abbia avuto una foratura. Sono rimasto da solo e poi sono andato più forte possibile fino in fondo" ha raccontato Van der Poel.

'Ho avuto fortuna e buone gambe'

Il campione della Alpecin, autentico dominatore di questa primavera di classiche con i successi di Sanremo e Roubaix, ha detto di aver intuito che il rivale avesse qualche difficoltà sul Carrefour de l'Arbre. "Non mi sono reso conto subito che Wout aveva forato, ma quando l'ho superato il suo ritmo era lento. Sapevo che aveva dei problemi, non che fosse una foratura. È un peccato, saremmo potuti andare fino in fondo. Sfortunatamente questo fa parte delle corse. Avevo detto che ci volevano fortuna e buone gambe, oggi ho avuto entrambe" ha dichiarato il vincitore.

Mathieu Van der Poel ha poi lasciato sfogo alle emozioni per questo trionfo nell'Inferno del Nord. "L'ultimo giro mi ha dato una sensazione incredibile, difficile da descrivere, ho fatto la mia miglior classica di sempre.

Amo la Roubax, è una corsa così dura e questa è stata l'edizione più veloce di sempre. È incredibile quanto siamo andati forte dall'inizio alla fine, ma come ho detto mi sentivo bene e sono felice di aver finito il lavoro della squadra" ha concluso VDP.