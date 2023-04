Il prossimo 9 maggio per la prima volta la cittadina di Venosa, in provincia di Potenza, sarà sede di partenza di una tappa del Giro d’Italia. Dopo l’arrivo del giorno precedente nella vicina Melfi, la corsa rosa salperà alla volta del Lago Laceno, in Campania, non prima di aver percorso le strade in basolato del centro storico dell’ex colonia romana che diede i natali al poeta latino Orazio.

Diversi eventi segneranno l’avvicinamento al Giro nelle prossime settimane.

Una festa per gli appassionati

Il Giro d’Italia è una delle maggiori competizioni ciclistiche a livello internazionale, che ogni anno attrae l’interesse di appassionati in ogni parte del mondo, fungendo anche da vetrina per i luoghi più belli della penisola.

Tra le tappe del percorso dell’edizione 2023 del Giro, c'è quella che il 9 maggio partirà da Venosa. Questa cittadina della Basilicata, situata a meno di 100 km da Matera, offre uno scenario che unisce alla natura la ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.

L’attesa di Venosa

L’intera cittadina di Venosa si prepara ad ammirare i ciclisti e le squadre. Gli addetti ai lavori della carovana arriveranno già nelle prime ore del mattino: le vie principali del centro vengono chiuse al traffico, per consentire ai team di prepararsi al meglio per il via.

Un punto di riferimento per i tifosi del Giro d’Italia è il villaggio di partenza. Si tratta di un’area aperta al pubblico in cui le aziende sponsor della competizione offrono intrattenimento e animazione, con musica e giochi per adulti e bambini.

La partenza della tappa rappresenterà il clou dell’evento. Dopo il ritrovo e il rituale del foglio firma, i ciclisti si schiereranno sulla linea di partenza, mentre le prime auto della carovana partono verso il punto d’inizio ufficiale della tappa.

Il suono delle sirene annuncerà poi l’imminente partenza, con gli ultimi saluti e le foto ricordo scattate ai corridori.

Gli eventi verso la partenza di tappa

Dopo il primo evento dello scorso 26 gennaio, data che ha segnato i 100 giorni all’avvio dell’edizione numero 106 del Giro con l’illuminazione di rosa dei monumenti della centrale Piazza Castello, altre iniziative sono state promosse per scandire l’attesa della corsa rosa, tra cui il raduno di biciclette d’epoca in programma la mattina di domenica 23 aprile, con successivo percorso turistico per le strade del borgo d’antico, prima di un “AperiRosa” presso le attività aderenti all’iniziativa.

Il 30 aprile ci sarà altra “Domenica in bici”, che vedrà l’inaugurazione di un monumento al Giro, mentre la “Notte Rosa” del 6 maggio chiuderà il programma di eventi coordinato dal Comitato di tappa, che è stato costituito proprio per supportare i responsabili dell’organizzazione del Giro d’Italia 2023, la RCS Sport, nella gestione in loco della quarta tappa, Venosa-Lago Laceno, di martedì 9 maggio.