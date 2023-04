Il torneo di Montecarlo ha offerto un nuovo vincitore [VIDEO], il russo Andrej Rublev, che, nonostante la sesta posizione dell'ATP ranking, risultava ancora a zero nella casellina delle vittorie in un Masters 1000. Rublev ha vinto, contro i pronostici, di fronte a Holger Rune, tanto presuntuoso contro Sinner quanto sciupone quando si è trattato di portare a casa un titolo prestigioso come il torneo monegasco. Mentre i tornei di Barcellona, Banja Luka e Monaco di Baviera divideranno, nel corso di questa settimana, l'attenzione degli appassionati di Tennis, continua a tenere banco la diatriba tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev che continuano a non mandarsele a dire.

Zverev attacca nuovamente Medvedev: 'Mai usato in vita mia una pausa bagno a mio vantaggio'

Alexander Zverev, dopo la sconfitta contro Medvedev a Montecarlo, non aveva esitato ad attaccare verbalmente il suo avversario definendolo come uno dei giocatori più scorretti del circuito ATP. La replica dell'attuale numero 3 del mondo e vincitore a Miami non era tardata ad arrivare. Il russo ha affermato che Zverev dovrebbe guardarsi allo specchio quando dice che qualcuno sta giocando in modo scorretto. Insomma, Medvedev ha deciso di accettare un simbolico 'scambio pesante' da fondocampo. Tra l'altro, il russo ha aggiunto che Zverev vive nel suo mondo e che è solito dire cose strane quando perde. Che i due non si sopportano, è ormai chiaro.

Anche l'ex campionessa Justine Henin ha sottolineato come Medvedev e Zverev non si piacciano affatto: 'Le cose si stanno facendo davvero piccanti' ha dichiarato l'ex campionessa belga ai microfoni di Eurosport che ha aggiunto come le piacerebbe vederli insieme in conferenza stampa, sarebbe davvero interessante.

Intanto, Zverev non ci sta e ha deciso di replicare a Medvedev, stuzzicandolo su una questione già abbastanza controversa come le cosiddette 'pause toilette' e 'time out medico'.

'Non ho mai usato una pausa bagno a mio vantaggio - ha dichiarato il campione olimpico - Non ho mai preso un time out medico che non fosse davvero necessario'.

Il campione tedesco si riferisce alla discutibile pausa toilette presa da Medvedev nel match giocato contro Zverev (sul 4-3 a suo favore nel terzo e decisivo set) oltre al fatto di aver rimosso un palo della rete mentre si stava recando alla propria panchina, senza per altro ricevere alcun warning.

Medvedev, del resto, nel dopo match, non aveva esitato a provocare il suo avversario con una frecciatina pungente: 'Zverev ha servito 2 volte per la partita. Probabilmente dovrebbe farlo meglio in certe situazioni'.

Al torneo di Montecarlo, del resto, abbiamo assistito anche alla stucchevole esibizione di Holger Rune in semifinale contro Sinner: furbescamente, il danese ha provocato il pubblico per cercare di distrarre il proprio avversario.