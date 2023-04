Le strade tra CM Punk e la AEW si erano definitivamente separate a settembre 2022, ma una nuova importante notizia ha aperto le porte a un ritorno dell'atleta di Chicago in All Elite wrestling.

L'esclusiva di Fightful select

Secondo la testata di wrestling Fightful select, ci si aspetta che Punk riesca a tornare in tempo per l’appena annunciata puntata di AEW Dynamite del 21 giugno, che si terrà proprio nella città natale dell’ex WWE, a Chicago. La fonte, però, ha correttamente sottolineato che “non c'è nulla di definitivo e che le cose possono cambiare, poiché si tratta di una situazione abbastanza tumultuosa”.

Si dice anche che CM Punk voglia lavorare con l'Elite al suo ritorno e che abbia spinto per un meeting con loro, dopo la rissa al termine di All-Out 2022: dopo la vittoria del titolo mondiale di Punk a AEW All Out 2022, l'atleta ha tenuto una conferenza stampa in cui accusava Kenny Omega e gli Young Bucks di passare informazioni false sul suo conto ai giornalisti. Al termine della conferenza, il trio dell'Elite è entrato nel camerino di Punk ed è scoppiata subito una violenta rissa tra i quattro e Ace Steel (amico di CM Punk).

Nei prossimi giorni è previsto un meeting anche tra il Best In The World e Chris Jericho: i due hanno avuto diversi conflitti, in passato.

Split dei rooster in arrivo?

Sempre secondo la stessa fonte, pare che Warner Bros Discovery (compagnia statunitense che detiene TBS e TNT, ovvero i canali che trasmettono settimanalmente Dynamite e Rampage) stia spingendo per la potenziale creazione di un altro show targato All Elite Wrestling, che sarebbe trasmesso il sabato sera sempre sulle loro reti.

Ciò darebbe vita a una sorta di “soft brand split”, per cui i talenti della AEW sarebbero divisi per show, un po’ come accade in WWE con gli atleti di Raw e gli atleti di Smackdown. Queste le parole di Sean Ross Sapp, noto giornalista di Fightful Select: "Una divisione del roster non è impossibile. Diciamo che in questa decisione conta molto la volontà della Warner Bros Discovery. Si vuole separare una parte di Superstar cosi da aver due show distinti, è una situazione che va valutata con la massima attenzione”.