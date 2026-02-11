Continua anche al Tour of Oman l'eccellente inizio di stagione di Christian Scaroni. Il corridore della XDS Astana, sempre tra i più brillanti nelle prime corse della stagione del ciclismo, si è imposto nella quinta ed ultima tappa del Tour of Oman, con l'arrivo in salita a Green Mountain, una scalata di circa cinque chilometri con una pendenza media sul 10%. La squadra kazaka ha messo a segno una doppietta grazie a Cristian Rodriguez, secondo dietro a Scaroni, e tra i protagonisti si è rivisto anche un buon Nairo Quintana, che ha concluso al sesto posto.

Oman, anche Albanese in fuga

La quinta ed ultima tappa del Tour of Oman era la più attesa e decisiva per le sorti della classifica generale. L'arrivo era posto in cima a Green Mountain, tradizionale traguardo in salita della corsa. La tappa è iniziata a ritmi intensi, con diversi tentativi di fuga. Dopo un'ora di battaglia sono riusciti ad evadere Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), Florian Dauphin (TotalEnergies), Frederik Dversnes e Jonas Hvideberg (Uno-X Mobility) e Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Premier Tech).

La fuga è stata raggiunta a metà della salita finale, quando la UAE Emirates ha provato a fare selezione per lanciare Adam Yates. Lo scalatore britannico è poi entrato personalmente in azione, ma non è riuscito ad andarsene da solo.

Insieme a Yates sono rimasti anche Christian Scaroni e Cristian Rodriguez (XDS-Astana), Paul Double e Luke Plapp (Jayco-AlUla).

Doppietta XDS Astana sia nella tappa che nella generale

Ormai nell'ultimo chilometro, Plapp è partito all'attacco riuscendo a guadagnare qualche decina di metri. Yates ha guidato la reazione del gruppetto inseguitore, con la coppia XDS Astana in posizione di attesa. Con Plapp ormai appesantito e sul punto di essere raggiunto, Scaroni ha piazzato il suo spunto, superando a doppia velocità l'australiano e andando così a vincere la tappa. Anche Rodriguez ha rimontato Plapp, confezionando così la doppietta della XDS Astana. Yates si è piazzato a 6'', seguito da Double e dal redivivo Nairo Quintana.

La classifica finale del Tour of Oman vede il successo di Scaroni davanti a Rodriguez, Yates, Schmid e Double.