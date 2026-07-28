Mandata in archivio la Grande Boucle, il grande ciclismo non concede soste. La stagione continua con un calendario fitto di appuntamenti tra corse a tappe e classiche del WorldTour.

Dai percorsi vallonati della Francia alle strade della Danimarca, fino ai muretti dei Paesi Baschi, ecco la guida completa per seguire tutte le corse in diretta TV e streaming.

Tour de l'Ain (28 - 30 luglio)

La settimana si apre in Francia con il Tour de l'Ain, breve e frizzante corsa a tappe che si snoda nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. Un ottimo test sia per i velocisti che per gli scattisti in vista dei prossimi appuntamenti.

In TV e Streaming: Diretta tutti i giorni su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 14:30.

Giro di Danimarca (29 luglio - 2 agosto)

È una delle corse più attese di questo mese soprattutto per il rientro in gara di Wout van Aert. Il fuoriclasse belga, costretto a saltare il Tour de France per un'infezione al gomito, torna col numero sulla schiena per ritrovare il ritmo in vista della Vuelta. Al suo fianco in casa Visma-Lease a Bike si rivede anche Christophe Laporte.

Tra gli altri nomi da tenere d'occhio figurano Tibor Del Grosso, Corbin Strong e Toon Aerts. Al via anche una folta pattuglia di formazioni italiane Professional e Continental: VF Group Bardiani-CSF Faizanè, Polti-Kometa, MBH Bank e Swatt Club.

In TV e Streaming: dal 29 luglio al 1° agosto, diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO Max dalle 15:45 .

Domenica 2 agosto, diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO Max dalle 13.30.

Clásica San Sebastián (Sabato 1° agosto)

Il piatto forte del fine settimana segna la riapertura del calendario WorldTour. La classica basca propone il suo solito tracciato spaccagambe: il leggendario Jaizkibel farà da prima selezione a metà gara, prima delle rampe durissime di Erlaitz e del temibile Murgil Tontorra nel finale a fare da trampolino di lancio verso il traguardo.

Il grande favorito sarà Remco Evenepoel: dopo aver già conquistato tre edizioni, il fenomeno belga va a caccia del clamoroso poker. A supportarlo in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe ci sarà una squadra stellare che include Giulio Pellizzari e Primož Roglič.

Il parterre degli sfidanti è di primissimo ordine: