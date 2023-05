La città marchigiana di Porto Recanati, ospiterà, presso il Palasport E. Medi in via Dante Alighieri, la manifestazione Gran Gala di Arti marziali Cinesi, con la partecipazione di un ospite straordinario: il maestro e monaco guerriero di 31esima generazione Shi De Cheng, pregevole rappresentante dello Shaolin Kung Fu a livello internazionale.

L'evento di sport prosegue con le Gare Nazionali e le finali di Campionato Nazionale di Kung Fu, Sanda e Tai Chi Chuan, che si terranno domenica 21 maggio a partire dalle ore 10, con ingresso libero per tutti gli spettatori.

Le scuole in gara

L’iniziativa accoglierà le sfide tra gli atleti di scuole di prestigio provenienti da tutta Italia, quali la Kung Fu Club di Sassuolo del Maestro Giuseppe Marchese, la Body and Soul di Marano di Napoli del Maestro Stefano Catone, il Paganelli Sanda Team del Maestro Simone Paganelli, La Wuxing di Macerata del Maestro Andrea Bordi, la Nine Dragons Academy della Maestra Enza Giangiacomo e l'Ergon Shaolin di Civitanova Marche del Maestro Dino Pecorari.

Discover Shaolin

Fiore all'occhiello del Gran Gala di Arti marziali cinesi è "Discover Shaolin", evento durante il quale il Maestro e Monaco Shaolin Shi De Cheng incontrerà la cittadinanza per rispondere a domande e curiosità sulla storia e sulla cultura millenaria del Tempio di Shaolin e del Kung Fu.

Un'occasione unica ed imperdibile per immergersi nell'atmosfera dell'arte marziale più antica del mondo insieme ad uno dei suoi massimi rappresentanti.

Un corso di difesa personale aperto a tutti

Nella vasta gamma di appuntamenti in programma, uno dei più attesi e interessanti è il corso di autodifesa e filosofia marziale. Gratuito e aperto a tutti, non richiede alcuna esperienza pregressa: al termine degli allenamenti verrà rilasciato a tutti un attestato di partecipazione.

L'organizzazione

L'intera manifestazione, patrocinata dal Comune di Porto Recanati, è promossa e sostenuta dal gruppo AMADO - FIWS e da Asi Nazionale, con la collaborazione della Nine Dragons Academy della Maestra Enza Giangiacomo e dell'istruttrice ed event planner Serenella Brigida Gargiulo. E proprio quest'ultima ha dichiarato: "Abbiamo pensato a un evento che andasse oltre le competizioni, a un’esperienza, non solo per gli atleti, ma anche per le persone che si avvicinano per la prima volta al meraviglioso mondo delle arti marziali.

Per noi non sono solo un’arte o uno sport, ma una disciplina psicofisica che intendiamo sperimentare quotidianamente: ogni giorno ci impegniamo a condividere e praticare solidarietà e rispetto per il prossimo, anche per questo abbiamo deciso di inserire nel programma un corso di autodifesa e filosofia marziale gratuito e aperto a tutti. Si tratta di un'iniziativa che mira a lavorare non solo sulla difesa sul piano fisico, ma anche sulla consapevolezza nei confronti di noi stessi e del valore proprio e altrui. L'intera organizzazione si fonda sul lavoro appassionato e costante di persone che da anni, con impegno e dedizione, si dedicano a queste iniziative, come il Maestro Giuseppe Pino Imbimbo dell'ASD Tigre D'Oro di Avellino, il cui operato rappresenta, insieme a quello del coordinatore nazionale, il Maestro Massimo Ottolini di Milano, il cuore pulsante del gruppo.

Ringrazio inoltre l'amministrazione comunale e l'assessorato allo sport di Porto Recanati per la gentilezza e la disponibilità che, da subito, ci è stata dedicata."

Il programma

L'evento avrà inizio sabato 20 maggio e seguirà il seguente programma:

Sabato 20 maggio

ore 18.30 - 20 “Discover Shaolin” il Maestro Shi De Cheng, autentico Monaco Shaolin di 31esima generazione, incontra la cittadinanza per rispondere alle domande e alle curiosità sulla cultura millenaria del Kung Fu e del Tempio di Shaolin. Il Maestro insegna in Cina e sarà in Italia solo in questi giorni, per presiedere all'evento con il suo discepolo, il Maestro Dino Pecorari di Civitanova Marche, il quale sarà presente durante tale iniziativa.

Domenica 21 maggio: