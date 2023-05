Holger Rune è uno dei protagonisti, nel bene e nel male, di questi Internazionali d'Italia: ieri ha eliminato Fabio Fognini, al termine di un match dove anche il pubblico del Foro Italico è stato protagonista. Del resto, dopo quanto accaduto a Montecarlo nella semifinale tra Rune e Jannik Sinner, il danese non poteva pretendere che gli spettatori romani potessero accoglierlo su un tappeto rosso e osannarlo ad ogni punto. Holger Rune, nelle ultime ore, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Repubblica', dove ha sottolineato che l'unica in grado di poterlo calmare è mamma Anneke.

Holger Rune, polemiche nel match contro Fognini: 'Mamma è l'unica che riesce a calmarmi'

Il carattere particolarmente esuberante del danese è venuto fuori anche nell'incontro con Fabio Fognini. L'entrata in campo di Rune è stata accolta dai mugugni del Foro Italico che, successivamente, ha iniziato a bersagliare il giocatore danese. Il momento clou è arrivato sul finire del primo set quando Fognini, in difesa, è riuscito ad alzare un mezzo lob facile da schiacciare per il suo avversario. Rune, però, fors'anche innervosito dal rumoreggiare del pubblico, ha finito per sbagliare lo smash in maniera clamorosa. Rimesso in partita, Fognini si è lasciato andare ad una risata liberatoria mentre il pubblico sugli spalti ha ricominciato a 'beccare' il tennista danese.

Considerando il carattere altrettanto 'fumantino' di Fognini, la partita avrebbe potuto innervosirsi: invece, la supremazia del numero 7 del tabellone del Masters 1000 ha riportato il match sui normali binari.

C'è, comunque, da segnalare la sportività del pubblico romano che, al termine dell'incontro, si è lasciato andare ad un applauso.

Il carattere particolarmente esuberante di Holger Rune è stato al centro dell'intervista rilasciata a 'Repubblica' dove il danese ha ammesso che solamente mamma Anneke è in grado di calmarlo. Rune ha dichiarato di conoscere abbastanza bene l'Italia per aver giocato diversi tornei Challanger: 'I tifosi mi piacciono, sono caldi e mi va benissimo', ha risposto Rune.

Si è autodefinito un ragazzo molto appassionato delle cose che fa, non solo in riferimento al tennis. Ha dichiarato di curare particolarmente il proprio look. 'Il Tennis è come un fantastico set cinematografico, penso che sia una vita da sogno ma non vorrei che fosse un pensiero di plastica'.

Rune: 'Djokovic? Sarebbe bello affrontarlo di nuovo, l'ho già battuto'

Rune, nel corso dell'intervista rilasciata a 'Repubblica', ha confessato che sarebbe bello poter affrontare ancora Nole Djokovic dopo la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2022. Rune potrebbe trovare proprio il numero 1 del mondo nei quarti di finale di Roma. 'Sarebbe bello affrontarlo di nuovo', ha confessato il vincitore di Bercy 2022.

Quella vittoria gli ha dato un'estrema fiducia, quella di essere nelle condizioni di poter battere chiunque. 'La conferma che non voglio essere un N. 2', ha concluso, con un pizzico di spavalderia, il finalista al torneo di Montecarlo 2023.