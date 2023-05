Jannik Sinner si appresta a debuttare contro il francese Alexandre Muller nell'appuntamento più importante della stagione, per quanto riguarda la terra battuta ovvero il Roland Garros di Parigi. Dopo le grandi aspettative per i primi tornei primaverili sulla terra rossa, come Montecarlo, Barcellona e Madrid, il tennista azzurro si presenta a Parigi con le 'luci spente', visto che i grandi favoriti, senza Nadal, sono Alcaraz e Djokovic.

Sinner: 'Alcaraz? La nostra rivalità può diventare molto interessante'

In un'intervista rilasciata a Tennis Magazin, Jannik Sinner ha toccato diversi argomenti, come la rivalità con l'attuale numero 1 del mondo Carlos Alcaraz: 'Spero che continueremo ad affrontarci - ha dichiarato il giocatore azzurro - la nostra rivalità può diventare molto interessante'.

Sinner ritiene che Alcaraz abbia qualcosa in più di lui nonostante sia più giovane: 'È già maturo fisicamente, ha un talento eccezionale'. Sinner ed Alcaraz, insieme a Holger Rune, sono considerati i giocatori del prossimo decennio, quelli che dovrebbero dominare la scena dei tornei più importanti.

Il torneo del Roland Garros, secondo torneo del grande Slam 2023, può essere una grande opportunità per Sinner a patto che le condizioni fisiche possano sorreggerlo per le due settimane di competizione: si giocherà tre set su cinque, con un dispendio di energie decisamente superiore rispetto a Montecarlo dove l'azzurro ha perso in semifinale contro Rune.

Quel match contro Djokovic a Wimbledon

Oltre ad Alcaraz, Sinner ha menzionato anche l'altro grande favorito del torneo, Novak Djokovic.

Ricordando il quarto di finale perso a Wimbledon lo scorso anno contro il giocatore serbo, Sinner ritiene che in quel quinto set ha fatto tutto ciò che doveva fare lo ha fatto bene, solo che gli è mancata un po' di fortuna nei momenti chiave, è questo che ha fatto la differenza.

'Novak ha alzato il suo livello in maniera eccezionale - ha sottolineato il campione altoatesino - ma era obbligato a farlo, altrimenti avrebbe perso contro di me'.

Sorteggio Roland Garros, Sinner non può lamentarsi

Jannik Sinner non può lamentarsi per il sorteggio del Roland Garros, visto che ha evitato una parte alta di 'ferro', con la presenza di Carlos Alcaraz, Nole Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Andrej Rublev. L'azzurro, per la verità, è stato inserito nella parte bassa, nel quarto di Daniil Medvedev, avversario tutt'altro che semplice considerando la vittoria ottenuta a Roma: però, per arrivare sino in fondo non possono mancare le partite difficili.

L'importante è che Jannik possa mantenere una buona condizione fisica, possibilmente non spendendo troppe energie nei primi turni. Se dovesse passare indenne il primo turno, come tutti ci auguriamo, l’azzurro avrebbe un secondo turno indubbiamente impegnativo, contro il tedesco Daniel Altmaier, che per altro sta attraversando un buon periodo di forma, o lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Al terzo turno potrebbe esserci Grigor Dimitrov, mentre per gli eventuali ottavi di finale le ipotesi sono quelle legate ad Alexander Zverev o Frances Tiafoe. Ma è ancora troppo presto per fare calcoli.