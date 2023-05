Sono 47 anni che il Foro Italico di Roma non vede trionfare un tennista azzurro: era il 1976 e l'ultimo italiano a vincere gli Internazionali d'Italia è stato Adriano Panatta. Il Masters 1000 2023 potrebbe regalare delle importanti soddisfazioni al nostro Tennis: Jannik Sinner, infatti, può essere tranquillamente annoverato nella lista dei favoriti del torneo che si apre oggi, mercoledì 10 maggio, con la disputa dei primi incontri previsti dal tabellone maschile.

Sinner pronto per gli Internazionali d'Italia: 'Ho voluto mettere tanta benzina nel mio corpo'

L'appuntamento è di quelli importanti, visto che si giocherà di fronte al pubblico di casa. Sinner, dopo il ritiro di Barcellona e il forfait di Madrid, è pronto per affrontare il Masters 1000 di Roma: il tennista di San Candido non nasconde le sue ambizioni, anche se i due grandi favoriti del torneo sono Carlos Alcaraz, fresco vincitore in patria, e Novak Djokovic. Sinner ha dichiarato di essersi allenato duramente in questi giorni per 'mettere tanta benzina nel corpo', visto che ce ne sarà particolarmente bisogno.

Dopo Roma, ci sarà il grande appuntamento con il Roland Garros e la stagione sull'erba che culminerà con Wimbledon.

'One step at time', comunque, per Jannik Sinner che ricomincia da Roma dalla posizione numero 8 del ranking mondiale, una posizione che piace ma che può essere senz'altro migliorata.

'Proverò a fare meglio dello scorso anno' - ha dichiarato il numero 1 del nostro tennis che ha parlato di 'connessione speciale' con il pubblico italiano, come in occasione dei match di Coppa Davis.

Il pubblico del Foro Italico sarà indubbiamente l'arma in più per Jannik Sinner quando il gioco si farà più duro, quando arriveranno gli avversari più ostici.

Gli italiani nel tabellone principale di Roma

Oltre a Jannik Sinner, comunque, la pattuglia dei tennisti italiani si presenta a questi Internazionali d'Italia particolarmente agguerrita: anche se non ci sarà Matteo Berrettini, l'Italia potrà contare su un Lorenzo Musetti in cerca di riscatto dopo la sconfitta (inaspettata) di Madrid contro il tedesco Yannick Hanfmann.

Ci sarà, poi, Lorenzo Sonego che a Madrid ha perso dal sorprendente finalista, Jan-Lennard Struff. Marco Cecchinato, quinto nella lista alternates, è riuscito ad entrare nel tabellone principale (l'ultima volta nel 2020, nel 2021, invece, venne eliminato nelle qualificazioni).

Ci saranno poi le wild card Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri.

L'appuntamento televisivo per gli appassionati è su Sky Sport che dedicherà oltre 160 ore di diretta all'80esima edizione degli Internazionali d'Italia.

Mediaset, comunque, trasmetterà in esclusiva e in chiaro il meglio del torneo maschile. Da mercoledì 10 a giovedì 18 maggio, andrà in onda su Canale 20 la migliore partita della giornata. Su Italia 1, sabato 20 e domenica 21 andranno in onda una delle due semifinali e la finale.