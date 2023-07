E' servita una super volata di Mads Pedersen per mettere fine alla striscia di vittorie allo sprint di Jasper Philipsen sulle strade del Tour de France. L'ex Campione del Mondo ha firmato il traguardo di Limoges, concretizzando il lavoro di tutta la squadra che ha tirato a lungo il gruppo. Il percorso un po' ondulato non ha fatto grande selezione nonostante il ritmo molto intenso. Alla fine sono stati ancora gli sprinter a giocarsi la vittoria. Wout van Aert ha perso il momento giusto per lanciare la sua volata e si è visto rimontare da una parte da Mads Pedersen e dall'altra da Jasper Philipsen, lanciato da Mathieu Van der Poel.

Pedersen è sembrato partire troppo presto, ma ha retto al tentativo di rimonta del belga ed è andato a vincere nettamente.

⏪ A very fast finish in Limoges crowning a very fast Dane. Relive the final kilometer of Stage 8 of the #TDF2023



⏪Une arrivée ultra rapide à Limoges pour couronner un Danois ultra rapide. Revivez le dernier kilomètre de la 8e étape du #TDF2023 pic.twitter.com/dUvWivK4d5 — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

Tour de France, finale amaro per Cavendish

Dopo una tappa da velocisti puri, l'ottava giornata del Tour de France ha proposto un percorso un po' più variegato, con un paio di Gpm di quarta categoria nel finale e l'arrivo in leggera salita a Limoges. La corsa sembrava chiamare allo scoperto i protagonisti delle grandi classiche, da Van der Poel a van Aert, Pidcock e Alaphilippe, ma si è rivelata più veloce e meno selettiva di quanto apparisse sulla carta.

Nelle fasi iniziali sono partiti all'attacco Anthony Delaplace, Tim Declerq e Anthony Turgis, che hanno guadagnato circa cinque minuti sul gruppo. La corsa si è cristallizzata, con solo un accenno di battaglia dopo il traguardo intermedio, quando Van der Poel ha provato a portare via un gruppetto. Il tentativo è stato immediatamente stoppato dalla Jumbo e la situazione si è di nuovo tranquillizzata.

Purtroppo ad una sessantina di chilometri dall'arrivo, Mark Cavendish è stato coinvolto in una caduta ed ha dovuto abbandonare il Tour de France. Per il velocista britannico, a caccia della 35° vittoria per staccare Merckx nella classifica dei plurivittoriosi, è stata un'uscita di scena amara nella sua ultima presenza al Tour.

Ad una quarantina di km dall'arrivo Kasper Asgreen ha tentato di uscire dal gruppo e raggiungere il compagno di squadra Declerq, ma il progetto non è riuscito. Dopo qualche chilometro di sforzo solitario, il danese è stato raggiunto dal gruppo, in cui la Lidl Trek di Mads Pedersen ha fatto buona parte del lavoro sporco.

Niente poker per Philipsen, lo sprint è di Pedersen

Approfittando dei due Gpm nel finale, Turgis ha fatto valere le sue doti di scattista per rimanere da solo al comando, ma la Jumbo ha impresso una decisa accelerata alla rincorsa del gruppo. Subito dopo lo scollinamento dell'ultima salitella, anche Turgis è stato ripreso.

Una nuova caduta ha visto finire a terra Stef Cras, che si è ritirato, e Simon Yates, che non è riuscito a rientrare in gruppo.

Nel finale, in leggera salita, la Jumbo ha cercato di pilotare Wout van Aert verso il successo, ma Laporte non è riuscito a lanciare al meglio il suo capitano. Il ritmo è infatti rallentato in vista dei duecento metri finali, van Aert ha atteso ed è stato sorpassato da una parte da Mads Pedersen e dall'altra da Van der Poel con Jasper Philipsen a ruota. Pedersen ha lanciato uno sprint lunghissimo ed è sembrato sul punto di cedere ed essere sorpassato da Philipsen, ma ha tenuto botta fin sul traguardo andando a vincere alla grande. Il belga della Alpecin si è dovuto accontentare oggi della seconda piazza, davanti a van Aert, ancora una volta deluso e sconfitto e a Groenewegen, che ha colto un piazzamento insperato a conferma della facilità del percorso.

Simon Yates ha pagato 47'' di ritardo, un passivo pesante per le sue possibilità di podio. La classifica generale vede ancora al comando Vingegaard con 25'' su Pogacar e 1'34'' su Hindley, mentre Carlos Rodriguez ha scavalcato Simon Yates al quarto posto.