L'Italia è avanzata con successo alla seconda fase dei Mondiali di Basket, ottenendo il secondo posto nel Gruppo A.

La vittoria contro le Filippine non ha solamente garantito a Fontecchio e compagni l'accesso alla seconda fase dei Mondiali FIBA 2023, ma ha anche assicurato la partecipazione al torneo Preolimpico per le Olimpiadi di Parigi 2024. la squadra azzurra, guidata da Gianmarco Pozzecco, ha ottenuto il secondo posto nel Gruppo A con 2 vittorie (contro Angola e Filippine) e 1 sconfitta (contro la Repubblica Dominicana), mentre la Repubblica Dominicana ha conquistato il primo posto con un perfetto record di 3 vittorie su 3 partite.

Il prossimo ostacolo vedrà l'Italia confrontarsi con Serbia di Nikola Jovic e Portorico, le prime due del Gruppo B. Questi incontri si svolgeranno presso l'Araneta Coliseum di Manila, ma gli orari devono ancora essere definiti.

La seconda fase

La squadra italiana, allenata da Pozzecco, sarà inserita nel Gruppo J e disputerà due partite contro Serbia e Portorico, programmate per il venerdì e la domenica (gli orari devono ancora essere confermati), sempre a Manila. Per avanzare ai quarti di finale, sarà fondamentale ottenere vittorie in entrambe le sfide, con l'alto rischio di doversi confrontare con gli Stati Uniti di Paolo Banchero.

Il regolamento

Il formato della seconda fase coinvolge le prime due squadre di ciascuno dei 8 gruppi della fase iniziale, divise in 4 nuovi gruppi da 4 squadre ciascuno.

Ciascuna squadra conserverà i risultati ottenuti nella fase precedente e giocherà due partite, una contro ciascuna delle squadre che non ha affrontato nella prima fase. Le prime due squadre di ciascun gruppo passeranno ai quarti di finale, che segneranno l'inizio della fase ad eliminazione diretta, culminante nella finale.

I prossimi avversari

La qualificazione come prima o seconda classificata avrà un impatto significativo. Se l'Italia si qualifica come prima, affronterà il Gruppo I nei quarti di finale, che includerà Lituania, Montenegro, Stati Uniti e una tra Grecia e Nuova Zelanda. D'altra parte, se si qualifica come seconda, dovrà confrontarsi con gli Stati Uniti.

Pertanto, è essenziale cercare di ottenere il primo posto per evitare un confronto diretto con gli statunitensi.

Orari e dove vederla in tv

Per quanto riguarda la visione dei Mondiali in TV, tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Per gli altri incontri del torneo, saranno disponibili su Sky Sport HD per la visione in diretta TV, su Sky Go e NOW per lo streaming, oltre a DAZN, che ha sostituito Eleven Sports dal 24 luglio scorso, per lo streaming.