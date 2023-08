Questa sera 28 agosto fino al 16 settembre si disputerà il Campionato Europeo di volley maschile, con l'Italia che cerca di difendere il suo status di campione europeo e mondiale in carica.

La squadra italiana, guidata dall'esperto allenatore Fefè De Giorgi, si presenta al torneo con grandi speranze di raggiungere la finale che si terrà a Roma.

Il torneo

Il torneo inizierà con la fase a gironi, che si svolgerà in diverse città italiane, tra cui Bologna, Perugia e Ancona. Questa fase rappresenterà una prima opportunità per la squadra italiana di mettere alla prova le proprie abilità contro avversari di livello.

In caso di successo nella fase a gironi, la squadra avanzerà ai quarti di finale, che si terranno presso il PalaFlorio di Bari. Ma l'obiettivo finale è indubbiamente la "Final Four", una tappa cruciale del torneo che si svolgerà nel Palazzo dello Sport di Roma, con la prospettiva di giocare in casa.

La formazione

La squadra italiana si presenta con una formazione, composta da giocatori che hanno dimostrato la loro abilità e esperienza in competizioni precedenti. In posizione di regista, c'è Simone Giannelli, miglior giocatore dell'ultimo Campionato Mondiale. A suo fianco, Riccardo Sbertoli. Nel reparto degli schiacciatori, spiccano Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, con Mattia Bottolo e Tommaso Rinaldi, pronti a subentrare dalla panchina e contribuendo alla difesa e all'attacco quando necessario.

La difesa è affidata ai centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, con Leandro Mosca e Giovanni Sanguinetti come alternative. Tuttavia, è impossibile non notare l'assenza di Simone Anzani, uno dei giocatori più importanti della squadra italiana, fermato da problemi cardiaci. Un duro colpo per la Nazionale azzurra e la sua assenza sarà sicuramente sentita.

Nel ruolo dell'opposto, De Giorgi ha optato per la coppia Pinali-Romanò, due giocatori che hanno dimostrato di poter fare la differenza durante le competizioni precedenti. Inoltre, è stata inclusa una giovane promessa, Alessandro Bovolenta, figlio di Vigor Bovolenta, morto per un malore nel 2012 durante una partita di campionato.

Questo rappresenta per lui la sua prima opportunità di dimostrare il proprio valore e integrarsi stabilmente nella squadra italiana.

Gli avversari

Già nella fase a gironi, la squadra italiana si troverà di fronte alla Serbia, che conta su giocatori del calibro di Lisinac, Podrascanin e Atanasijevic, oltre alla Germania con Kaliberda e Grozer.

La Polonia di Leon e la Francia, campione olimpica con Toniutti in regia, Ngapeth in attacco, Clevenot in banda e Grebennikov come libero, sono tra le altre favoirite del torneo.

Altre squadre da tenere d'occhio sono la Slovenia, guidata da Tine Urnaut, e giocatori come Plotnytskyi per l'Ucraina, Nimir per l'Olanda e Sokolov per la Bulgaria.