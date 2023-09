Dopo le recenti voci, è stato ufficialmente confermato che, oltre all'infortunato Berrettini, anche Jannik Sinner non farà parte della squadra italiana di Coppa Davis di tennis, che si disputerà dal 13 al 17 settembre a Bologna con l'obiettivo di qualificarsi per le Final Eight a Malaga. L'Italia, guidata dal capitano Filippo Volandri, dovrà fare a meno del suo miglior giocatore, il quale si trova in uno stato di esaurimento dopo gli US Open. Questa scelta è stata spiegata da Volandri come una decisione di rispetto, con la speranza di poter contare su Sinner nelle fasi cruciali a fine novembre.

I convocati

Nel frattempo, l'Italia schiererà Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori per cercare di qualificarsi. Oltre ai primi due giocatori singolari, Volandri ha incluso anche il 22enne di Sanremo, recentemente entrato nella Top 50 dopo gli ottavi di finale agli US Open. Bolelli e Vavassori, invece, hanno dimostrato di essere una coppia di successo in doppio nel circuito ATP, raggiungendo due finali nei tornei di Umago e Halle. Da notare le assenze di Matteo Berrettini e Fabio Fognini, quest'ultimo alle prese con vari infortuni e un calo nelle prestazioni.

Le parole di Sinner e Berrettini

“Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna.

È sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo”. Le parole di Sinner riflettono il dispiacere per non poter partecipare alla Coppa Davis.

Anche Berrettini ha voluto commentare la sua assenza in nazionale in vista della Copa Davis: “Purtroppo non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo”.

“Ho già iniziato la riabilitazione, che spero mi possa far ricominciare a competere dopo il Master 1000 di Shanghai. Grazie come sempre per il supporto e per i messaggi di affetto, siete speciali”

Il capitano Volandri ha commentato le assenze, augurando una pronta guarigione ad entrambi.

Nonostante queste assenze significative, Volandri è ottimista sulla competitività della squadra italiana nel girone di Bologna e promette di sfruttare al massimo tutte le risorse a disposizione.

I prossimi avversari

Il cammino verso le finali prevede che Musetti, Sonego, Arnaldi, Bolelli e Vavassori difenderanno i colori italiani presso l'Unipol Arena di Bologna dal 13 al 17 settembre. L'Italia esordirà nel Gruppo A contro il Canada mercoledì 13 alle ore 15. Successivamente, affronteranno il Cile venerdì 15 alle ore 15 e la Svezia domenica 17 alle ore 15. L'obiettivo principale è quello piazzarsi almeno al secondo posto nel girone, poiché le prime due squadre si qualificheranno per la fase finale di Malaga, che si svolgerà dal 21 al 26 novembre con un formato ad eliminazione diretta, comprendente quarti di finale, semifinali e finali.