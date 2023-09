Il Gran Premio d'Italia 2023 sta per prendere il via a Monza: l'appuntamento è previsto per domenica 3 settembre 2023 alle ore 15.00 e sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport e in streaming su NOW, mentre su TV8 sarà possibile assistere alle qualifiche e alla gara.

Classifiche iridate: le battaglie in pista continuano a infiammare la stagione

La lotta per il titolo piloti è in pieno svolgimento, con Max Verstappen che mantiene un vantaggio di 138 punti su Sergio Perez (339 punti contro 201). La sfida per il terzo posto vede Fernando Alonso davanti a Lewis Hamilton (12 i suoi punti di vantaggio), mentre la competizione tra le scuderie continua a registrare un dominio Red Bull ferma a quota 540 punti.

A seguire la Mercedes con 255, terza la Aston Martin a 215 e solo quarta la Ferrari, staccata di 14 lunghezze a quota 201.

Caratteristiche del circuito di Monza: Verstappen a caccia di record

Il Circuito di Monza, noto come il "Tempio della Velocità", è un'icona del circuito. Lungo 5.793 chilometri, offre un mix di curve impegnative e rettilinei fulminei, mettendo alla prova le abilità dei piloti e la potenza delle loro vetture.

Con ben 2 Zone DRS e 53 giri totali, il tracciato misura 5.793 metri. Il layout della pista richiede un basso carico aerodinamico ma esige per converso un perfetto bilanciamento. Il circuito di Monza è molto impegnativo per i motori con le power unit che saranno al massimo della loro potenza per il 71% del giro, ma anche per le sospensioni che saranno parecchio sollecitate dai duri cordoli del tracciato.

Come sempre a caccia della vittoria finale ci sarà Max Verstappen che sul circuito di Monza vorrà strappare uno storico record. Dopo aver raggiunto le nove vittorie di fila di Sebastian Vettel grazie all'ultimo successo in Olanda, il pilota della Red Bull giunge in Italia per ripetere quanto fatto nella passata edizione e centrare quel decimo successo consecutivo che lo eleggerebbe ad unico e solo pilota nella storia della Formula 1 a firmare 10 vittorie di fila nel corso di un singolo Mondiale.

GP Italia 2023, programma e orari tv

Ecco il programma completo e gli orari TV del Gran Premio di F1 in Italia a Monza:

Venerdì 1° settembre

Ore 13.30: prove libere 1Ore 17: prove libere 2

Sabato 2 settembre

Ore 12.30: prove libere 3

Ore 15.15: Warm Up

Ore 16: qualifiche (in diretta anche su Tv8)

Domenica 3 settembre

Ore 15: gara (in diretta anche su Tv8)