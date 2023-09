La Vuelta España, che si è conclusa domenica scorsa a Madrid, ha distribuito vittorie, maglie, punti e gloria, ma anche un ricco montepremi. Il montepremi della Vuelta è stato di circa un milione di euro. La torta è stata suddivisa in base ai risultati ottenuti durante le tre settimane di corsa. La vittoria finale e i piazzamenti della classifica generale, quelli delle tappe, i passaggi su Gpm e traguardi volanti, le classifiche secondarie. A ogni traguardo raggiunto corrisponde una cifra in denaro. Ogni squadra somma tutti i premi raccolti dai propri corridori e dal totale viene tolta una parte che va allo staff del team.

Il rimanente viene suddiviso tra i corridori e se per le squadre minori si tratta di somme molto modeste, nei grandi team si possono raggiungere anche cifre importanti.

Vuelta, oltre 300.000 euro per i Jumbo

Alla fine della Vuelta España, come per gli altri grandi giri, viene redatta una classifica con i guadagni ottenuti dalle squadre. A prendersi gran parte della torta è stata ovviamente la Jumbo-Visma, che ha spadroneggiato nelle tre settimane di corsa occupando tutto il podio finale con Kuss, Vingegaard e Roglič. Grazie a questa tripletta, alle cinque tappe vinte, al successo nella classifica a squadre e ai tanti altri piazzamenti, la squadra olandese si è portata a casa 364.000 euro di premi.

Per capire quanto sia stata netta la supremazia della Jumbo, basta notare come le quattro squadre che la seguono in questa classifica, anche sommando i rispettivi premi, non siano riuscite a raggiungere la stessa cifra. La UAE e la Soudal - Quick-Step occupano il secondo e terzo posto, entrambe con circa 95.000 euro a testa.

La UAE ha vinto una tappa con Molano e ottenuto il quarto posto in classifica generale e la maglia bianca con Juan Ayuso. La Soudal è invece stata grande protagonista con la stessa Remco Evenepoel, che pur non essendo riuscito a competere in classifica, ha vinto tre tappe e la maglia dei Gpm.

Astana peggio delle squadre Professional

Le altre squadre con il montepremi migliore di questa Vuelta España sono il Team Bahrain e la Bora - Hansgrohe. La Bahrain ha ottenuto un buon quinto posto in classifica con Mikel Landa e una vittoria di tappa con Wout Poels, mentre la Bora ha piazzato due corridori, Vlasov e Uijtdebroeks nella top ten, oltre a vincere una tappa con Kämna.

In fondo alla classifica spicca l'ennesima delusione per la Astana. Anche al Tour de France la squadra kazaka aveva occupato l'ultimo posto nella graduatoria dei premi raccolti, a testimonianza di un periodo quanto mai difficile per una squadra che nel passato ha vinto tutti i grandi giri. In Spagna, la Astana non è arrivata a raccogliere neanche 5.000 euro di premi, finendo dietro anche alle squadre Professional.

Ecco la classifica con i premi guadagnati dalle squadre durante la Vuelta España: