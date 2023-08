La Vuelta Espana è ormai ai nastri di partenza. Il terzo ed ultimo grande giro della stagione del Ciclismo scatta sabato 26 agosto da Barcellona. A dare il via alla corsa è una cronosquadre cittadina per le strade della città catalana. I corridori non si divideranno solo le vittorie e la gloria, ma anche un ricco montepremi. Pur lontana dalle cifre del Tour de France, la Vuelta distribuisce comunque più di un milione di euro di premi.

La Vuelta Espana vede alla partenza un parterre de roi per questa edizione numero 78. La Jumbo Visma è guidata dal vincitore del Giro d'Italia, Primoz Roglic, e dal campione del Tour de France, Jonas Vingegaard, e punta ad uno storico tris nelle grandi corse a tappe stagionali.

La squadra olandese troverà degli avversari forti e agguerriti, a partire dal campione uscente Remco Evenepoel, dalla coppia della UAE Almeida - Ayuso, ad Enric Mas, Aleksandr Vlasov e Geraint Thomas.

Vuelta Espana, 150.000 euro per il vincitore

La cifra esatta del montepremi della Vuelta Espana è di 1.118.205 €, poco meno della metà di quella del Tour, che è di circa due milioni e mezzo. La parte più cospicua di questi soldi andrà al vincitore e ai primi classificati nella generale, ma anche le graduatorie secondarie, le vittorie e i piazzamenti delle singole tappe, i passaggi sui Gpm e i traguardi intermedi distribuiranno dei premi minori.

Il vincitore della Vuelta porterà a casa 150.000 €, contro i 500.000 € che Jonas Vingegaard ha incassato per la maglia gialla del Tour.

Il secondo classificato nella generale finale avrà un premio di 57.985 €, e il terzo di 30.000 €. Le cifre poi diminuiscono fino ai 3.800 € che spettano a chi conclude la corsa con un piazzamento tra il decimo e il ventesimo posto.

Premi anche per Gpm e maglie di leader

Se la differenza con il Tour è importante per quanto riguarda i premi spettanti a chi occupa le prime posizioni della classifica generale, curiosamente i vincitori delle singole tappe portano a casa la stessa cifra sia alla Vuelta Espana che nella corsa francese.

Il premio per la vittoria di una frazione è di 11.000 €, lo stesso del Tour, mentre al secondo spettano 5.500 € e al terzo 2.700 €. Anche qui ci sono soldi fino al ventesimo arrivato, 360 €.

Il vincitore della classifica a punti intasca invece un premio di 11.000 €, così come quello della graduatoria riservata ai giovani, mentre la cifra sale a 13.000 € per la maglia dei Gpm.

Anche i singoli passaggi sulle varie salite prevedono un premio. Il più alto è quello di 1.000 € per chi arriverà primo sul Col du Tourmalet, la vetta più alta della Vuelta. Le altre salite più importanti, catalogate come "Especial", sono premiate con 920 € per il primo a transitare in vetta, mentre per quelle di prima categoria ci sono 460 €, che scendono a 230 € per i seconda categoria e a 115 € per i terza categoria.

Ci sono soldi anche per chi indossa quotidianamente una delle maglie di leader. Chi porta la rossa della classifica generale prende 500 euro al giorno, mentre chi indossa la maglia a punti e quella dei Gpm 100, che scendono a 70 per i giovani.