Appena archiviata la stagione 2023, il ciclismo professionistico sta già iniziando a programmare il futuro. Il 2024 si preannuncia come una stagione particolarmente ricca, con l'appuntamento delle Olimpiadi di Parigi ad aggiungersi agli eventi che si disputano in ogni anno, e alcuni spunti di interesse speciali, come il debutto di Evenepoel al Tour e l'avventura di Roglič con la nuova maglia della Bora. A cambiare ulteriormente le carte in tavola della stagione che arriverà potrebbe esserci un deciso cambio di programma di Tadej Pogačar. Il fuoriclasse sloveno non ha mai nascosto la sua voglia di provare sempre delle corse nuove e per il 2024 starebbe preparando l'assalto alla doppietta da leggenda Giro d'Italia - Tour de France.

Intanto, però, si è delineato quello che sarà l'avvio di stagione del numero uno del Ciclismo mondiale, che debutterà il 10 febbraio in una piccola corsa portoghese.

Ciclismo, la Figueira Champions Classic per il debutto

A rivelare i primi passi nella stagione 2024 di Tadej Pogačar è stato il quotidiano portoghese A Bola, che ha riportato una fonte vicina alla UAE Emirates. Il campione sloveno sembrava orientato a replicare l'avvio di questo 2023, con la Clásica Jaén, ma ha deciso di cambiare programma e spostarsi in Portogallo per il debutto.

Il 2024 di Tadej Pogačar scatterà con la Figueira Champions Classic, piccola e nuova corsa in linea portoghese che è in programma il 10 febbraio. La Figueira è nata in questo 2023, con la vittoria di Casper Pedersen, e celebrerà la sua seconda edizione il prossimo anno.

Dopo questa corsa Pogačar resterà in Portogallo per correre una breve e tradizionale gara a tappe, la Volta ao Algarve. Questa corsa è in programma dal 14 al 18 febbraio e solitamente presenta un percorso molto vario, con una crono individuale e l'arrivo in salita all'Alto do Malhão.

Pogačar pensa alla doppietta Giro - Tour

Per il prosieguo della stagione di ciclismo 2024, gli obiettivi principali di Tadej Pogačar saranno il Tour de France e le Olimpiadi di Parigi.

La possibilità di vedere il fuoriclasse sloveno al via del Giro d'Italia è però molto concreta. Pogačar potrebbe fare il suo debutto alla corsa rosa, in cui sarebbe di gran lunga il principale favorito, e poi cercare la doppietta al Tour de France che lo farebbe entrare ancora di più nella storia del ciclismo.

In primavera il programma del numero uno del ciclismo mondiale dovrebbe prevedere la Parigi - Nizza e quindi le classiche, dalla Sanremo alla Liegi passando per Fiandre, Amstel e Freccia Vallone.

Pogačar terrebbe in particolar modo anche a partecipare alle corse di casa, i campionati nazionali e il Giro di Slovenia, entrambi a giugno, ma questo verrà deciso in seguito.

A Bola ha svelato anche che João Almeida, il campione portoghese della UAE, seguirà un calendario sulla falsariga di quello di quest'ultima stagione.

Almeida dovrebbe essere ancora al via del Giro d'Italia, come spalla di Pogačar se questi si presentasse alla corsa rosa, e poi puntare alle Olimpiadi e ad altre brevi gare a tappe del World Tour, come Tirreno Adriatico e Volta Ciclista a Catalunya.