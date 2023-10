Dopo la sprint race del Gran Premio di Formula 1 in Qatar, il pilota olandese Max Verstappen si è confermato campione del Mondiale di Formula 1 per la terza volta consecutiva, dopo una stagione di netto dominio sulla sua Red Bull. A tal proposito il suo compagno di scuderia, Sergio Perez, ai microfoni dei giornalisti post gara sprint, si è complimentato: "Penso che il talento che ha Max sia davvero elevato. La stagione che sta facendo è sicuramente una delle migliori della storia di questo sport. Sono molto contento per lui e per il team. Il livello che ha raggiunto in questa stagione penso di non averlo mai visto prima.

Quindi complimenti a lui".

Perez contro Verstappen: una sfida impossibile

Sin dalla corsa d'apertura del mondiale di F1 2023, è emerso chiaramente che la Red Bull avesse un vantaggio incolmabile sulla concorrenza delle altre scuderie di Formula 1. Sergio Perez è sembrato essere per una parte della stagione l'unico in grado di tenere testa al compagno di scuderia Verstappen. Il pilota messicano, infatti, è stato il solo insieme al ferrarista Carlos Sainz a Singapore, a interrompere la scia di vittorie consecutive dell'olandese.

Da dopo la gara di Miami in poi, però, è risultato evidente che Max Verstappen avesse una marcia in più, fino appunto a vincere matematicamente il titolo iridato con cinque gran premi di anticipo.

La Red Bull, che è saldamente in testa anche al mondiale costruttori, ha dato a entrambi i propri piloti una monoposto competitiva e infatti Perez - nonostante diverse incertezze mostrate nel corso della stagione (in particolare nelle qualifiche) - è attualmente secondo nella classifica del campionato mondiale con 29 punti di vantaggio sul britannico Lewis Hamilton, un distacco che ora punta a consolidare in vista delle ultime gare del 2023.

Le parole degli ex compagni di Max Verstappen

A proposito di ex compagni di scuderia di Max Verstappen anche Alex Albon e Pierre Gasly hanno preso la parola in queste ore.

"Il team ha fatto un gran lavoro e so quanto sia difficile essere suo compagno di scuderia", ha dichiarato Albon, compagno di scuderia di Verstappen nel campionato Mondiale del 2018-2019 e adesso alla Williams.

Infine Gasly, che ora gareggia per la Alpine ed è stato compagno di scuderia di Verstappen nel Mondiale di Formula 1 del 2017-2018, ha sottolineato: 'Verstappen eccezionale nel corso di tutta la stagione'.