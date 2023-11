A margine di un evento organizzato dai suoi manager Alex e Johnny Carera, il numero uno del ciclismo mondiale Tadej Pogačar ha parlato dei suoi progetti futuri. Il programma di corse del campione sloveno è particolarmente atteso, soprattutto per quanto riguarda un suo eventuale debutto al Giro d'Italia. Pogačar ha promesso che presto sarà al via della corsa rosa. "Un grande obiettivo per me è di vincere tutti e tre i grandi giri" ha dichiarato il corridore della UAE, che ha parlato anche di Marco Pantani. Pur non avendo vissuto l'epoca del campione romagnolo, Pogačar ha ricordato come sulle strade ci siano ancora "tantissimi tifosi del Pirata".

'Pantani uno dei migliori al mondo'

Tadej Pogačar è nato proprio nella stagione d'oro di Marco Pantani, il 1998. Il campione sloveno ha conosciuto le gesta per Pirata solo attraverso i video storici visti su youtube, ma ha incontrato più volte sulle strade la passione che il pubblico tributa ancora, a distanza di tanti anni, al proprio idolo. Pogačar ha anche intrecciato la sua carriera a quella di Pantani vincendo una tappa della Tirreno Adriatico 2022 sulla salita preferita del Pirata, il Carpegna.

"Ero troppo piccolo per seguire Pantani, ma so che è stato un eroe nella sua epoca. In Italia ha lasciato un grande ricordo ed ha ancora tantissimi tifosi" ha dichiarato Pogačar a proposito del Pirata.

"E' stato un grande campione, non posso dire che sia stato un mio idolo quando ero piccolo, ma è stato uno dei migliori corridori del mondo" ha aggiunto il campione sloveno.

Pogacar: '2023 straordinario fino alla Liegi'

Tadej Pogačar ha risposto anche alle tante curiosità sul suo programma di corse per la stagione 2024. Il campione della UAE punterà sul Tour de France, ma da tempo si parla anche di un suo possibile debutto al Giro d'Italia per cercare di realizzare quella doppietta che manca proprio dai tempi di Pantani.

"Mi piace l'Italia, mi piace il cibo, la gente, le corse. Presto verrò a correre il Giro d'Italia, ma non posso promettere niente per la prossima stagione" ha dichiarato Pogačar, che però ha espresso il desiderio di entrare nel ristretto club dei campioni che sono riusciti a vincere tutti e tre i grandi giri.

"Come Vincenzo Nibali, che è stato uno dei corridori più forti al mondo.

Vincendo tutti e tre i grandi giri ha realizzato un'impresa straordinaria e per me questo è un grande obiettivo per il futuro" ha dichiarato il fuoriclasse sloveno.

Pogačar ha anche tracciato un bilancio del suo 2023, un anno "straordinario fino alla caduta della Liegi che ha complicato la preparazione per il Tour de France" ha commentato il campione della UAE, che in questa stagione ha vinto due classiche monumento, Fiandre e Lombardia, oltre ad Amstel Gold Race, Freccia Vallone, Parigi Nizza e due tappe del Tour de France.