Il mese di dicembre è uno dei momenti chiave per i campioni del ciclismo professionistico. In questo periodo le squadre pianificano i ritiri invernali in cui si pongono le basi per la nuova stagione. Un buon periodo di preparazione è un passaggio essenziale per costruire i successi dei mesi successivi. Il corridore britannico del Team EF James Shaw ha raccontato come si sta allenando in queste settimane. Shaw ha spiegato che lo scopo della prima parte della preparazione invernale è "costruire le basi con lunghe pedalate in Zona 2".

Shaw: 'Sono concentrato sul lavoro di base'

Dopo una buona stagione che lo ha visto concretizzare il sogno del debutto al Tour de France, James Shaw si sta allenando per salire un altro gradino ed essere ancora più competitivo nel 2024. Il corridore della EF ha raccontato come sta lavorando in questo periodo cruciale per poter poi raggiungere il top della forma quando inizierà la stagione agonistica del Ciclismo. Shaw ha spiegato che il concetto che si segue alla EF è quello di fare degli allenamenti basati su uno sforzo prolungato in Zona 2. Questo dato indica l'intensità della pedalata e corrisponde ad uno sforzo tra il 56% e il 75% della potenza che un corridore è in grado di mantenere per un'ora.

"Sto ancora riprendendo il ritmo, quindi le mie pedalate non sono molto intense", ha dichiarato James Shaw. “Non è che non siano impegnative, ma non sto ancora facendo molti sforzi ad alta intensità. Sono più concentrato sul lavoro di base, quindi passo un po' di tempo in palestra, ma soprattutto faccio delle lunghe pedalate di resistenza in Zona 2 per cercare di costruire le mie basi per la stagione a venire" ha spiegato il corridore britannico.

James Shaw: 'Il corpo ha bisogno di riconoscere un aumento di carico'

James Shaw ha spiegato che dopo un periodo di riposo tra una stagione e l'altra, non è opportuno riprendere la preparazione facendo grandi sforzi e pedalate molto lunghe. "All'inizio facciamo allenamenti di circa tre ore, poi aumentiamo verso cinque, sei ore e aggiungiamo un po' più di struttura ogni settimana.

Il corpo ha bisogno di riconoscere un aumento di carico, quindi se inizi subito con sei ore tutti i giorni ottieni un buon adattamento, ma il tuo corpo non riconosce quell’aumento di stress.

Se stressi gradualmente il tuo corpo, allora si adatterà a quello, poi lo stresserai un po' di più e così via. Se parti semplicemente a tutta con sei ore ottieni un grande adattamento ma nessun miglioramento continuo, quindi è meglio farlo in piccoli pezzi invece di provare a farlo tutto in una volta" ha spiegato James Shaw.

Il corridore britannico ha ammesso di aver bisogno di un inizio di preparazione abbastanza leggero anche perché a volte nel periodo di pausa si lascia un po' troppo andare. "Forse ho festeggiato un po’ troppo, ho mangiato e bevuto un po' troppo, quindi nelle prime settimane in sella faccio un po’ fatica. Ma dopo una settimana le cose iniziano ad andare meglio e dopo due settimane comincio a sentirmi come prima" ha raccontato James Shaw.