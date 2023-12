L'anno 2023 di Jannik Sinner si chiuderà nel migliore dei modi con una sfida contro Carlos Alcaraz, in programma venerdì 22 dicembre alla Ferrero Tennis Academy di Villena, in Spagna. Non sarà una partita ufficiale ma solamente un'esibizione, ma è pur vero che quando si assiste a un match tra l'attuale N. 2 e il N. 4 del mondo lo spettacolo è garantito. I tifosi di Jannik Sinner stanno attendendo di conoscere l'orario e l'eventuale copertura televisiva.

Sinner-Alcaraz, non chiamatela esibizione: una gustosa anteprima degli Australian Open

Oltre a essere buoni amici, Sinner e Alcaraz hanno deciso di seguire lo stesso programma di preparazione per il primo grande appuntamento del 2024, ovvero l'Australian Open.

Nessun torneo ufficiale per entrambi i giocatori, prima di mettere piede sui campi del Melbourne Park per il primo Slam dell'anno. Sinner si trova da circa due settimane in Spagna, ad Alicante: sta lavorando non solamente sul campo, ma anche in palestra per curare al meglio la preparazione per gli Australian Open.

L'esibizione di venerdì 22 dicembre alla Ferrero Tennis Academy di Villena non vale una finale di un Masters 1000 o di uno Slam, ma è pur sempre motivo di grande interesse per i tifosi, anche perché sia Alcaraz che Sinner ci terranno a vincere. Sono loro le due stelle emergenti del tennis mondiale, a loro il compito di spodestare il recordman degli Slam, nonché numero 1 al mondo, il veterano Novak Djokovic.

Sinner ha infranto il tabù battendo il serbo alle Nitto ATP Finals e in Coppa Davis. Nel 2024 Sinner proverà a portarsi a casa il suo primo Slam in carriera [VIDEO]. Cosa che, invece, è già capitata a Carlos Alcaraz, il quale ha già vinto Wimbledon e US Open.

La partita tra Sinner e Alcaraz sarà particolarmente interessante.

Il campione murciano si sta allenando proprio sui campi dell'Academy fondata dal suo coach, Juan Carlos Ferrero. Sinner sarà ospite del tradizionale Gala di Natale, organizzato dalla Ferrero Tennis Academy di Villena.

Corretja promuove Sinner: 'Ora può provare a vincere uno Slam'

L'ex campione spagnolo Àlex Corretja, ora commentatore per Eurosport, ritiene che Sinner stia percorrendo la strada giusta per arrivare finalmente a conquistare un titolo dello Slam.

"Fino a qualche mese fa - ha dichiarato Corretja - sembrava che Alcaraz fosse l'unico capace di battere Nole Djokovic. Invece oggi la gente pensa che anche Sinner lo possa fare". Corretja è convinto che Sinner possa essere pronto al 100% per provarci. Una delle principali critiche che vengono rivolte a Sinner è quella di essere forte soprattutto sulle superfici veloci e nei tornei indoor, mentre sulla terra rossa fa più fatica. Corretja ritiene che Sinner possa diventare forte su tutte le superfici, arrivando così a essere il numero uno del mondo.