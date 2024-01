Con l'inizio dell'anno solare 2024 e l'avvicinarsi della ripresa dell'attività agonistica, le squadre e i campioni del ciclismo professionistico hanno cominciato a scoprire maglie, biciclette, componenti e particolari che vedremo in gruppo in questa stagione. La Ineos Grenadiers ha affidato anche a Filippo Ganna il compito di presentare alcune novità interessanti. Il campione olimpico ha pubblicato una serie di foto sui suoi canali social in cui è ritratto con la nuova divisa della Ineos, la bici Pinarello e un particolare e un po' curioso nuovo tipo di casco.

Si tratta di un modello con una forma che ricopre la parte alta delle orecchie, oltre ad avere delle aperture più grandi ma in numero ridotto per far passare l'aria.

'La determinazione è la stessa'

Con un messaggio sui social ricco di nuove immagini, Filippo Ganna ha iniziato il suo 2024 e l'ultima fase di avvicinamento al debutto stagione, fissato per il 16 gennaio al Tour Down Under. Il campione piemontese ha presentato la maglia che indosserà in questa stagione, ora realizzata dal nuovo partner tecnico della Ineos, la Gobik, la bici Pinarello Dogma e un nuovo casco marchiato Kask. "I colori possono cambiare ogni anno, ma la determinazione e la grinta rimangono sempre le stesse" ha scritto Ganna ringraziando i suoi sostenitori.

Proprio questo accessorio ha catturato l'attenzione. Si tratta di un modello innovativo che rappresenta una via di mezzo tra i tradizionali caschi usati nelle corse in linea e quelli speciali per le cronometro. Il casco ha una linea particolare che ricopre la parte alta delle orecchie, una novità che va alla ricerca della miglior efficienza aerodinamica.

Anche le feritoie per consentire il passaggio dell'aria sono notevolmente diverse rispetto al passato. E' stato ridotto il numero delle aperture, ma è stata maggiorata la sezione, per abbinare aerodinamica e comfort.

Ciclismo, possibile rinuncia alla Roubaix per Ganna

Filippo Ganna porterà al debutto questi nuovi materiali il 16 gennaio al Tour Down Under, la corsa a tappe australiana che segna l'apertura della stagione del Ciclismo World Tour.

Dopo la trasferta dall'altra parte del mondo, il 2024 del campione della Ineos dovrebbe proseguire con la Volta Algarve, in programma in Portogallo dal 14 al 18 febbraio. Ganna correrà quindi la Tirreno Adriatico in preparazione alla Milano Sanremo, primo grande obiettivo della stagione. Dopo il secondo posto della scorsa edizione, il due volte iridato a cronometro partirà con ambizioni e speranze più solide che mai nella Classicissima.

La stagione delle classiche potrebbe però concludersi già qui per Ganna. Il campione olimpico starebbe pensando di saltare la campagna del pavè e in particolar modo la Parigi Roubaix. "Pensando alle Olimpiadi potrei pensare di non correrla" ha dichiarato Ganna, che non vuole rischiare infortuni in una corsa sempre pericolosa e particolare come la Roubaix.

Il prosieguo della stagione prevede infatti il Giro d'Italia e soprattutto le Olimpiadi di Parigi, dove il piemontese andrà a caccia della medaglia d'oro sia nel quartetto su pista che nella cronometro individuale su strada. "La Roubaix ci sarà anche nelle prossime stagioni, le Olimpiadi no" ha spiegato Filippo Ganna.