Dopo quasi tre mesi di pausa, il Ciclismo professionistico è pronto a rimettersi in moto. La stagione 2024 scatta dall'Australia con il Tour Down Under. La trasferta oceanica continuerà anche con la classica intitolata a Cadel Evans, mentre in Europa le prime corse saranno in Francia e in Spagna. Molti big entreranno in azione solo nel mese di febbraio, ma già in questo primo scorcio di stagione potremo vedere all'opera, tra gli altri, anche Filippo Ganna, Simon Yates e Julian Alaphilippe, tutti al debutto al Down Under. La corsa australiana si potrà seguire ogni giorno su Eurosport/Discovery in diretta, mentre la Rai offrirà delle sintesi di mezz'ora in differita.

Down Under con Ganna e Viviani

Il ciclismo professionistico riapre i battenti da martedì 16 a domenica 21 gennaio con il Tour Down Under, la corsa che segna anche l'avvio del calendario World Tour. Per questa 24° edizione, il percorso propone le prime quattro tappe ondulate, ma in cui potrebbero spuntarla i velocisti, e le ultime due che dovrebbero decidere le sorti della classifica generale. La quinta prevede l'arrivo a Willunga Hill, la salita più classica del Tour Down Under, una collina di poco superiore ai tre chilometri con una pendenza al 7%. La chiusura sarà con la sesta tappa che scala tre volte la salita di Mount Lofty, circa un chilometro e mezzo al 6,5%. La corsa viene decisa solitamente per una manciata di secondi ed anche gli abbuoni possono giocare un ruolo determinante.

Il Team Jayco si presenta particolarmente forte e motivato nella corsa di casa, con Simon Yates e Luke Plapp tra i favoriti alla vittoria finale e Caleb Ewan tra i velocisti più forti. Negli sprint vedremo anche Bauhaus, Hodeg, Viviani e Girmay, mentre altri big presenti alla corsa sono Ganna e Alaphilippe. Eurosport / Discovery trasmetterà la corsa australiana in diretta ogni notte, dall'1.30 fino all'arrivo.

La Rai trasmetterà invece delle sintesi di mezz'ora in tarda serata, intorno alle 23.50, su Rai Sport.

I protagonisti del Tour Down Under resteranno in Australia anche per la Cadel Evans Great Ocean Road Race del 28 gennaio, corsa in linea che fa parte del World Tour.

Ciclismo, in Europa via da Spagna e Francia

Intanto la stagione avrà mosso i primi passi anche in Europa.

Le corse d'apertura sono in programma in Spagna e in Francia. Si parte dalle strade valenciane e maiorchine, cercando di approfittare di un clima favorevole per mettere chilometri nelle gambe e cercare delle conferme in queste prime sfide.

In Francia si comincia dal Gp la Marseillaise e dall'Etoile de Besseges, mentre a fine mese scatta anche l'AlUla Tour, che prende il posto del Saudi Tour come gara d'apertura in Medio Oriente.

Un riepilogo sulle corse del mese di gennaio

Di seguito le corse di ciclismo di gennaio 2024 con i canali che le trasmetteranno.