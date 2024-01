Tra una gara di ciclocross e l'altra Mathieu Van der Poel ha trovato il tempo per partecipare anche a un'iniziativa promozionale di Zwift, uno degli sponsor della sua squadra, la Alpecin-Deceuninck. Tra la vittoriosa gara di Koksijde, che si è svolta giovedì 4 gennaio, e l'odierno impegno di Zonhoven, in cui ha raggiunto quota dieci successi consecutivi, VDP ha pedalato sulla piattaforma di ciclismo virtuale di Zwift insieme a un migliaio di appassionati. Se per qualcuno si è trattato di una corsa abbastanza impegnativa, per il campione del mondo è stata una vera passeggiata defatigante.

VDP ha completato il percorso di 41 chilometri in poco più di un'ora, pedalando a 244 watt di media con appena 114 di frequenza cardiaca.

VDP, una passeggiata su Zwift

L'occasione di pedalare, almeno virtualmente, con Mathieu Van der Poel si è concretizzata per un migliaio di appassionati nella prima tappa del Tour de Zwift. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla più nota piattaforma di Ciclismo online, che fa da sponsor anche alla Alpecin-Deceuninck di VDP.

Il percorso misurava 41 chilometri e al termine della competizione sono stati pubblicati i dati fatti segnare dal campione del mondo di ciclismo e di ciclocross. Van der Poel ha impiegato un'ora e nove minuti a coprire il tracciato, che comprendeva anche alcune salite.

L'impegno profuso è stato molto limitato, come si evince chiaramente dalla frequenza cardiaca media che si è fermata a soli 114 battiti, mentre il wattaggio medio espresso è stato di 244.

Stage in Spagna verso i Mondiali di Tábor

Dopo l'impegno del Tour de Zwift, VDP ha concluso oggi, domenica 7 gennaio, la sua prima parte di stagione nel ciclocross.

Il campione del mondo ha gareggiato a Zonhoven e ha vinto facilmente staccando tutti dopo una prima parte di corsa abbastanza tranquilla. Van der Poel ha così completato un filotto di dieci vittorie in altrettante gare stagionali di ciclocross e ora si prenderà una pausa prima di tornare in corsa in vista dei Mondiali di inizio febbraio.

"Sono molto contento di come è andata questa prima parte della stagione, ma sono anche felice di andare in Spagna per lavorare sulla mia forma", ha dichiarato VDP al termine della corsa.

"All'inizio volevo vedere come si sarebbe sviluppata la corsa, Niewenhuis ha impostato un ritmo forte nel primo giro e io sono rimasto in buona posizione. Per la prima volta in questo inverno oggi faceva veramente freddo, quindi c'è voluto un po' per riprendere il mio ritmo. È stata una gara difficile e non volevo sprecare troppe energie", ha commentato il campione del mondo.

Mathieu Van der Poel si sposterà in Spagna per uno stage di allenamento con la Alpecin-Deceuninck e tornerà in corsa a Benidorm il 21 gennaio.

Ecco il programma dell'ultima parte della stagione di ciclocross di VDP: