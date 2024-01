Jannik Sinner è arrivato in terra australiana per giocare il primo Slam dell'anno, con un obiettivo decisamente diverso dallo scorso anno visto che ora è numero 4 al mondo e lo scorso anno ha dimostrato di saper battere anche i più grandi, come Nole Djokovic. Il coach di Sinner, Simone Vagnozzi, lo ha ribadito: 'Lui ha un obiettivo molto chiaro in testa, quello di diventare il miglior tennista possibile'. Tradotto: il numero uno al mondo, perché nelle corde della racchetta dell'altoatesino, nelle gambe e nella testa c'è la conquista della vetta della classifica dell'ATP Ranking.

Sinner verso l'Australian Open: per diventare numero 1 bisogna vincere il primo Slam

Melbourne Park rappresenta il primo serio tentativo di vittoria in un torneo Slam. Il 2023 è stato l'anno del primo Masters 1000, quello di Toronto, il 2024 potrebbe essere quello del primo Slam. Simone Vagnozzi ha sottolineato come l'obiettivo di diventare il più bravo di tutti si può raggiungere solamente con il sacrificio e la serietà. Jannik Sinner è arrivato in Australia dove ha ritrovato anche Darren Cahill: l'azzurro ha scelto deliberatamente di non giocare alcun torneo in preparazione degli Australian Open anche perché il protrarsi della scorsa stagione (con lo splendido successo della Nazionale italiana in Coppa Davis) rischiava di sottrarre una settimana di allenamento.

Prima degli Australian Open, il torneo di esibizione Kooyong Classic

Tuttavia, i tifosi italiani ed, in particolar modo, quelli di Jannik Sinner, avranno modo di rivedere la 'Volpe Rossa', martedì notte nel tradizionale torneo di esibizione Kooyong Classic: un appuntamento molto apprezzato, soprattutto dai big, in quanto si gioca proprio a Melbourne e pertanto si può già cominciare ad abituarsi al clima australiano e alle condizioni ambientali che ritroveranno dopo qualche giorno.

Il torneo di esibizione Kooyong Classic sarà visibile in diretta su Supertennis.

Australian Open, le quote dei bookmakers

I bookmakers, in vista dell'Australian Open, continuano a dare come super favorito Nole Djokovic (a 2,15), seguito da Carlos Alcaraz a 3,75. Sinner, però, quotato a sei volte la posta precede Daniil Medvedev, il cui successo viene dato a 8,75.

Tra l'altro, il numero 3 del mondo ha già conquistato due finali in Australia, entrambe perse contro Nadal e Djokovic. Il fatto che il tennista azzurro sia stato inserito subito dopo Djokovic e Alcaraz, indica chiaramente che le chances di poter arrivare fino in fondo sono abbastanza considerevoli. Tutto ciò significa che Jannik Sinner può davvero tentare l'assalto al suo primo Slam, salendo così finalmente sul podio dell'ATP Ranking.