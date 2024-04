Dal cemento alla terra rossa. Per Jannik Sinner arriva il momento della verità con il primo grande torneo primaverile sulla terra battuta, il Masters 1000 di Monte Carlo . L'altoatesino si presenterà sul campo centrale del Montecarlo Country Club con il meritatissimo secondo posto dell'ATP Ranking, conquistato dopo la vittoria a Miami. Ma sulla terra battuta sarà tutta un'altra cosa e Sinner dovrà dimostrare di meritarsi il ruolo di principale antagonista di Nole Djokovic.

Monte Carlo, inizia la stagione sulla terra rossa per Sinner

Lo scorso anno, a Monte Carlo, Sinner arrivò in semifinale: di fronte, aveva Holger Rune .

Una partita che molti tifosi ed appassionati di tennis si ricorderanno senz'altro in quanto il tennista danese, dopo aver perso nettamente il primo set per 6-1, assumendo un atteggiamento provocatorio, finendo per innervosire persino un carattere calmo come quello di Sinner. Il match si chiuse con un doppio 7-5 per il danese che, poi, perse in finale contro il russo Andrej Rublev .

Sorteggio, Sinner evita Djokovic e Alcaraz ma non mancano le insidie

Il sorteggio del tabellone del torneo monegasco ha regalato al tennista altoatesino incontri pericolosi, anche se dalla sua parte non ci saranno né Carlos Alcaraz , né Novak Djokovic : uno dei due, eventualmente, lo ritroverà in finale. Potrebbe sembrare una bella notizia ma il tabellone di Sinner non sarà affatto semplice, anche e soprattutto in considerazione che, dopo i tornei americani disputati sul cemento, si ripartirà tutti da zero con la terra rossa.

Sinner salterà il primo turno, dato che è la testa di serie numero due: al secondo turno affronterà la vincente del match tra Davidovich Fokina e Sebastian Korda . Lo spagnolo, pur non attraversando un gran momento di forma, è sempre pericoloso visto che proprio a Monte Carlo conquistò, nel 2022, una finale, poi comunque persa contro Tsitsipas.

Possibile semifinale contro Medvedev o Zverev

Al terzo turno, Sinner potrebbe incontrare uno tra Struff , Bublik e Baez : l'ipotetico quarto di finale potrebbe metterlo di fronte al danese Holger Rune (match eventualmente da non perdere visto che si tratterebbe della rivincita dello scorso anno) oppure al bulgaro Grigor Dimitrov , finalista con Sinner a Miami .

Guardando ancora più avanti, la possibile semifinale di Sinner potrebbe essere con Daniil Medvedev (massacrato a Miami in semifinale) oppure con Alexander Zverev . Jannik Sinner, intanto, guarderà a cosa accadrà nella parte alta del tabellone, dove ci sono i principali avversari per il ranking, a cominciare da Nole Djokovic [VIDEO] e Carlos Alcaraz, senza dimenticare il campione uscente Rublev.