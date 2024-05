Un match storico per la boxe mondiale è quello che avrà luogo sabato 18 maggio alla Kingdom Arena di Riyad (Arabia Saudita), dove il britannico Tyson Fury e l'ucraino Oleksandr Usyk si sfideranno per il titolo di campione dei pesi massimi. Si tratta di una vera e propria riunificazione di tutte le cinture dei pesi massimi, con Fury attuale campione WBC e Usyk detentore delle cinture WBO, IBF e WBA.

Fury vs Usyk: sfida tra imbattuti nella nuova 'Mecca della Boxe'

Il match di sabato prossimo vedrà sfidarsi i due migliori pugili della categoria, decisi entrambi a diventare il campione indiscusso campione della categoria regina della boxe.

Un evento sempre più raro nel pugilato attuale, dove ogni categoria ha diversi "campioni del mondo" distribuiti tra le varie sigle mondiali (WBA, WBC, IBF e WBO le più importanti) e spesso poco inclini a scontrarsi tra loro. Il match tra il 35enne Tyson Fury e il 37enne Usyk metterà finalmente in chiaro chi è il vero re della categoria, ed è per questo che la sfida è una delle più attese del panorama pugilistico mondiale.

Come ormai da diverso sarà l'Arabia Saudita ad ospitare l'evento, con il paese arabo che si candida a diventare uno dei nuovi teatri della boxe mondiale. L'Arabia Saudita ha già ospitato diverse volte i match dei migliori pesi massimi del mondo, come Anthony Joshua e gli stessi Fury ed Usyk, attirati da borse stratosferiche e da incontri stimolanti anche per gli appassionati.

Entrambi i pugili arrivano a questo incontro da imbattuti, dopo aver sbaragliato ogni avversario posto sul proprio cammino. Nel record di Fury 34 vittorie e 1 solo pareggio, un palmares impreziosito dai successi contro Wladimir Klitschko nel 2015 e dalle due vittorie per ko contro l'ex campione WBC Deontay Wilder. A detenere le restanti cinture WBO, WBA e IBF è invece Oleksander Usyk, imbattuto in 21 incontri.

Dopo aver dominato la categoria dei pesi cruiser, l'ex campione olimpico è riuscito a laurearsi campione anche nei pesi massimi, battendo Anthony Joshua ai punti a Londra nel settembre 2021, per poi imporsi nuovamente nella rivincita di Jeddah nell'agosto 2022.

I pronostici pendono leggermente in favore di Tyson Fury, peso massimo naturale e dotato di una maggiore stazza rispetto al rivale, proveniente dalla categoria inferiore dei pesi cruiser.

Usyk ha però già dimostrato di poter stare nella categoria dei giganti, e le due vittorie su Joshua sono lì a dimostrarlo. Fury però, oltre ad essere avvantaggiato fisicamente, è anche tecnicamente valido e per Usyk non sarà facile tenere a bada l'esuberante "Gipsy King". La sua vittoria stentata nel match esibizione contro il campione di MMA Francis Ngannou potrebbe aver fatto suonare un campanello d'allarme nel britannico, presentatosi a Riyadh più tirato fisicamente che in passato. Usyk è chiamato ad una vera e propria impresa in quel di Riyadh, ma l'ucraino ha tutte le carte in regola per riuscirci.

Non solo Fury contro Usyk: gli altri match della serata

Sono altri due i match con titolo mondiale in palio nella notte di Riyad oltre alla supersfida Fury vs Usyk.

Il campione mondiale IBF dei pesi cruiser Jai Opetaia, imbattuto in 24 incontri (19 le vittorie per ko), difenderà la sua cintura dall'assalto di Maris Briedis, ex campione WBO, IBF e WBC. Si tratta di una vera e propria rivincita in quanto i due si sono già affrontati nel luglio 2022, con l'australiano Opetaia vincente ai punti e capace di sfilare al rivale la cintura IBF.

Tra i superpiuma invece si sfideranno il gallese Joe Cordina, attuale campione mondiale IBF, e l'irlandese Anthony Cacace. A partire con i favori della vigilia è Cordina, imbattuto in 17 incontri e detentore del titolo da quasi due anni. Tra gli altri match in programma, le sfide tra pesi massimi Frank Sanchez vs Agyt Kabayel e Moses Itauma vs Ilia Mezencev ed il ritorno sul ring dell'ex campione dei mediomassimi Sergey Kovalev contro Robin Sirawn Safar.

Dove vedere Fury vs Usyk

La sfida valida per i titoli WBC, WBO, WBA ed IBF dei pesi massimi tra Tyson Fury ed Oleksandr Usyk in diretta streaming in esclusiva streaming su DAZN. L'evento sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma in streaming in pay-per-view, al costo di 19.99€.

La diretta è prevista per le ore 16 di sabato 18 maggio con i primi match in programma, l'ingresso dei protagonisti del match principale è invece previsto per le ore 24.