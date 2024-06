L'Uci ha ufficializzato le date della stagione 2025 del ciclismo professionistico. Come di consueto, il calendario World Tour aprirà i battenti a gennaio, con la trasferta australiana per Tour Down Under e Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il programma si chiuderà a ottobre inoltrato con un altro lungo viaggio in un continente ancora parzialmente da esplorare per il grande Ciclismo, l'Asia. La gara di chiusura sarà infatti il Tour de Guangxi, in Cina, che si correrà una settimana dopo il Lombardia, quello che per tante generazioni di corridori e appassionati ha rappresentato formalmente e idealmente l'atto finale della stagione del ciclismo.

Nel fitto programma World Tour spicca una grande novità, l'inserimento di una corsa inedita, la Copenhagen Race, in programma prima del Tour de France sia con la prova maschile che con quella femminile.

Il debutto della Danimarca nel WT

Il ciclismo danese sta vivendo un momento di straordinario splendore, non solo grazie alla stella Jonas Vingegaard, ma anche alla presenza contemporanea di tanti altri corridori di altissimo livello come Mads Pedersen, Mattias Skjelmose e Kasper Asgreen. La popolarità del ciclismo in Danimarca è stata testimoniata dal grande successo riscontrato nel 2022 alla partenza del Tour de France, fissata a Copenhagen, e poi nelle celebrazioni dei successi ottenuti da Vingegaard, sempre accolto in patria da una folla eccezionale.

Questa onda di entusiasmo per il ciclismo sarà premiata con l'ingresso della Danimarca nel calendario World Tour. Nel 2025 sarà inserita nel programma una doppia corsa che si svolgerà a Copenhagen a fine giugno, contemporaneamente alla conclusione del Giro di Svizzera e due settimane prima della partenza del Tour de France.

La gara si chiama semplicemente Copenhagen Race. Sabato 21 giugno si correrà la prova femminile e il giorno dopo quella maschile.

Il resto del calendario World Tour è molto simile a quello della stagione in corso, se non per qualche piccolo aggiustamento che era stato predisposto quest'anno per fare spazio alle Olimpiadi di Parigi.

Ciclismo, nove mesi dall'Australia alla Cina

Il ciclismo World Tour 2025 inizierà come sempre dall'Australia, con la lunga trasferta al caldo dell'emisfero sud per il Tour Down under e la corsa intitolata a Cadel Evans, entrambe con la doppia prova maschile e femminile. Resta la sovrapposizione tra Parigi Nizza e Tirreno Adriatico, che dovrebbe essere definitivamente risolta nel 2026, dopodiché si seguirà il tradizionale copione delle grandi classiche con Sanremo, Fiandre, Roubaix e Liegi. Il Giro d'Italia inizierà il 10 maggio e si concluderà il 1° giugno, quindi sarà la volta di Delfinato e Svizzera, con quest'ultima corsa che si chiuderà il 22 giugno mentre si correrà anche in Danimarca. Il Tour de France è in calendario dal 5 al 27 luglio, la Vuelta Espana dal 23 agosto al 14 settembre.

La trasferta in Canada, il classicissimo Giro di Lombardia e il viaggio in Cina per il Tour de Guangxi faranno calare il sipario sulla stagione 2025 del grande ciclismo.

Il calendario del ciclismo World Tour 2025