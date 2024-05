Dopo una prima parte di stagione travolgente, il campione del Mondo di ciclismo su strada e di ciclocross Mathieu Van der Poel ha presentato i programmi per i prossimi mesi. L'iridato non corre dalla Liegi Bastogne Liegi del 21 aprile, dove concluse al terzo posto. Il campione della Alpecin tornerà in gruppo al Tour de France, senza nessuna corsa di avvicinamento prima della partenza fissata per il 29 giugno a Firenze. Molto attesa era soprattutto la scelta tra strada e mtb cross country alle Olimpiadi di Parigi. VDP ha deciso di dedicarsi solo alla gara in linea su strada, spiegando che "l'abbinamento con la mtb era troppo difficile".

Il campione del Mondo torna al Tour

Il programma di Mathieu Van der Poel per questa fase centrale della stagione 2024 di Ciclismo conta per ora solo due appuntamenti, il Tour de France e la gara su strada delle Olimpiadi di Parigi. Dopo più di due mesi di lontananza dalle corse, il Campione del Mondo si rivedrà in gruppo il 29 giugno al via del Tour. Van der Poel guiderà la Alpecin insieme a Jasper Philipsen, con cui ricomporrà la coppia delle meraviglie che tanti trionfi ha portato al team negli ultimi anni. Il fuoriclasse olandese sarà ancora impegnato nel ruolo di apripista di Philipsen per le volate, ma cercherà anche di vincere una tappa in proprio e di trovare sulle strade della corsa francese quel colpo di pedale per il grande evento olimpico.

Negli ultimi mesi Van der Poel ha riflettuto a lungo sulle scelte da fare in vista dei Giochi parigini. Il campione olandese sembrava inizialmente intenzionato a cercare la rivincita nella gara di mountain bike, in cui cadde rovinosamente nell'edizione di Tokyo 2020. Dopo aver visionato attentamente il percorso della prova su strada, VDP si è convinto di trovarsi di fronte ad una corsa tagliata su misura per lui.

Il tracciato delle Olimpiadi è infatti caratterizzato da brevi e violenti strappi. Van der Poel ha poi pensato di doppiare l'impegno olimpico tra prova su strada e mountain bike, ma ha ora confermato definitivamente di puntare solo alla corsa in linea in programma il 3 agosto.

'Mtb forse a Los Angeles'

"Questa è la scelta più logica per potermi preparare per i prossimi obiettivi senza pressioni di tempo" ha dichiarato Van der Poel spiegando i motivi della rinuncia alla mtb.

"L'abbinamento con la mtb era troppo difficile, chissà, magari mi ci potrò concentrare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028" ha commentato il Campione del Mondo.

Mathieu Van der Poel ha iniziato la sua stagione di ciclismo su strada alla Milano Sanremo del 16 marzo, in cui è stato determinante per aiutare Philipsen a vincere. Il campione della Alpecin ha poi inanellato una serie di vittorie e prestazioni spettacolari nelle classiche del nord conquistando una dopo l'altra Harelbeke, Giro delle Fiandre e Parigi Roubaix. VDP ha concluso la sua stagione di classiche primaverili alla Liegi Bastogne Liegi, corsa meno adatta alle sue caratteristiche ma in cui è comunque riuscito a salire sul terzo gradino del podio.