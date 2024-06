Le squadre del ciclismo professionistico, di concerto con i propri partner tecnici, si stanno preparando all’evento clou della stagione, il Tour de France, con una serie di importanti novità.

Al via della Grande Boucle, fissata da Firenze per sabato 29 giugno, vedremo diverse biciclette speciali, come quella realizzata da Colnago per Tadej Pogacar, o la nuova Supersonica SLR di Wilier in dotazione alla Groupama FDJ. Si tratta di un nuovo telaio da cronometro realizzato in collaborazione con Stefan Kung, uno dei più grandi specialisti delle prove contro il tempo del Ciclismo mondiale.

Kung: 'Il secondo prototipo mi ha soddisfatto in pieno'

Secondo i dati che Wilier ha raccolto nei test in galleria del vento, il telaio Supersonica SLR ha migliorato l’efficienza aerodinamica del 16% rispetto al precedente modello. Questo telaio ha un costo di 9.000 euro, mentre la bici da cronometro completa arriva a 20.500 euro. “Sono molto felice e direi anche impressionato dal lavoro svolto dalla Wilier. La sfida era difficile” ha commentato Stefan Kung, che si è impegnato personalmente in questo progetto con il nuovo partner tecnico della Groupama FDJ.

“Non appena Wilier e il team hanno firmato il contratto nell'agosto 2023, si sono subito concentrati al 100% sul progetto Supersonica. Progettare una bici da zero in nove mesi è già un compito difficile, ma sviluppare la migliore bici da cronometro in così poco tempo non è stata un’impresa da poco.

Vedere tutte queste persone che hanno partecipato al progetto, che hanno lavorato a lungo termine, che mi hanno seguito e ascoltato, è stata una motivazione formidabile per cercare di dare il meglio di me stesso il giorno della gara” ha aggiunto Kung, che ha fatto una prima uscita con la Supersonica nella breve crono d’apertura del Giro di Svizzera.

“La bici è stata progettata per andare forte, l’ho sentito appena salito in sella. Dopo aver provato il primo prototipo all'inizio del 2024, ho richiesto alcune modifiche. Il secondo prototipo, arrivato poco dopo, ha soddisfatto perfettamente le mie richieste” ha continuato Kung, che con questa bici correrà le due cronometro del prossimo Tour de France.

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒊𝒄𝒂 𝐒𝐋𝐑

𝑁𝑒𝑤 𝐸𝑟𝑎 🚀



Wilier x Groupama-FDJ 🤝 pic.twitter.com/61FgNMHi9N — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 10, 2024

La Groupama al Tour de France

Oltre alle ambizioni di Stefan Kung nelle cronometro con la sua Supersonica SLR, la Groupama FDJ avrà diversi altri obiettivi al prossimo Tour de France. La corsa scatterà da Firenze il 29 giugno per concludersi eccezionalmente a Nizza, anzichè Parigi, domenica 21 luglio. L'uomo di classifica sarà David Gaudu, reduce da una stagione con più bassi che alti ma capace già in passato di trovare al Tour le sensazioni migliori. Gaudu cercherà un altro piazzamento nella top ten dopo il quarto posto raggiunto nel 2022 e il nono della scorsa stagione.

Molto atteso è Romaine Gregoire, 21enne che è tra i migliori talenti della nuova generazione del ciclismo francese. Corridore forte in salita e scattante, Gregoire andrà a caccia di una tappa, così come il più esperto Valentin Madouas, l'altro corridore di punta della Groupama per questo Tour.