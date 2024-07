Il mercato piloti della Formula 1 per la stagione 2025 continua a ruotare intorno al nome di Carlos Sainz. Con Lewis Hamilton che dall'anno prossimo sarà ufficialmente in Ferrari (e in attesa di capire cosa accadrà con Perez in Red Bull), il futuro dell'attuale numero 55 del "cavallino rampante" continua a tenere banco e, solo quando arriverà l'annuncio del nome del nuovo team per il quale correrà a partire dal 2025, le scuderie che gli hanno fatto la corte (Williams, Sauber-Audi e Alpine) potranno muoversi di conseguenza per riempire i sedili rimasti ancora vacanti.

Ralf Schumacher (fratello di Michael) di recente non ha escluso del tutto l'ipotesi che, alla fine, per Sainz possano aprirsi le porte di casa Mercedes.

Intervistato da Sky Deutschland, Ralf Schumacher ha affermato che, quella di Sainz, potrebbe essere una candidatura concreta per andare a sostituire in Mercedes Hamilton, promesso sposo della Ferrari. L'ex pilota tedesco ha ricordato che, ad oggi, il team delle "frecce d'argento" non ha ancora sciolto le riserve sul driver che, a partire dal 2025, diventerà il compagno di squadra del confermato George Russell.

A tal proposito, Schumacher ha evidenziato che, se fino a qualche settimana fa tutti consideravano Sainz ormai ad un passo dalla Williams, le cose poi sono cambiate rapidamente.

In questo periodo, infatti, pare che la destinazione più probabile per il 29enne spagnolo sia la Alpine. Eppure, secondo Schumacher, Sainz: "Vede ancora una possibilità alla Mercedes".

Un altro ex pilota, David Coulthard, ha invece dato a Sainz un consiglio a dir poco originale, ovvero quello di restare alla Ferrari come pilota di riserva per i prossimi due anni, per poi rimpiazzare Hamilton quando sarà finita l'avventura in rosso del sette volte campione del mondo.

In questo modo, il driver spagnolo avrebbe l'opportunità di lottare per vincere il titolo iridato.

Ralf Schumacher e Coulthard: pareri diversi sul futuro di Sainz

Ralf Schumacher, per suffragare la credibilità delle sue affermazioni, ha messo in risalto come, ad oggi, dalle dichiarazioni di Toto Wolff (direttore esecutivo della Mercedes) non sia arrivata alcuna chiusura nei confronti di Carlos Sainz.

Anzi, il manager austriaco, riferendosi ai presunti candidati alla sostituzione di Hamilton, tra Antonelli, il sogno Verstappen e proprio Sainz, non si è sbilanciato, dicendo che tutti hanno una percentuale del 33% di guidare una delle "frecce d'argento" nella stagione 2025 di Formula 1.

Diversa, invece (e probabilmente anche provocatoria), la posizione di David Coulthard. Questi, intervenuto al podcast di Eddie Jordan, Formula For Success, ha dato un consiglio particolare a Sainz. Secondo l'ex pilota scozzese, lo spagnolo dovrebbe dire alla Ferrari: "Sarò il vostro pilota di riserva per i prossimi due anni".

Coulthard, infatti, è convinto che Hamilton non resti per più di due anni a Maranello.

Dunque, se Sainz rimanesse in rosso per due stagioni, continuando ad allenarsi e a tenersi in forma, a 32 anni potrebbe tornare pilota ufficiale della Ferrari. A quel punto, sfruttando l'evoluzione della vettura grazie al lavoro svolto insieme a Leclerc e Hamilton, Carlos Sainz potrebbe tornare in pista e lottare per vincere il suo primo titolo mondiale.

D'altronde, secondo Coulthard, le scuderie che stanno cercando Sainz - Williams, Alpine e Sauber (che dal 2026 diventerà Audi) - non possono garantire allo spagnolo una monoposto che sia in grado di competere per la corona iridata.