“Il sogno di Pogacar è vincere tutte le corse del calendario”, queste le parole di Alex Carera riguardo al suo assistito Tadej Pogacar, durante un’intervista rilasciata a Relevo. Il grande obiettivo a lungo termine per la carriera dello sloveno sarebbe quindi quello di riuscire a mettere in bacheca tutte le principali corse del calendario World Tour di Ciclismo. Stando a quanto ha rivelato Carera, il capitano della UAE Team Emirates farebbe per questo motivo delle scelte specifiche su quali corse correre durante ciascuna stagione, in base a quelle che ha già vinto negli anni precedenti e quali invece non è riuscito ancora ad imporsi.

Pogacar usa questo sistema per avere sempre nuovi stimoli e mantenere al massimo la motivazione, visto che come dice Carera: “Ogni anno si pone un nuovo obiettivo, una sfida diversa".

Carera svela come Pogacar sceglie le corse: ‘Alla Volta a Catalunya perché non aveva ancora vinto in Spagna’

Proseguendo nell’intervista a Relevo, il procuratore Alex Carera ha svelato un curioso aneddoto riguardante la scelta di Tadej Pogacar di correre la Volta a Catalunya a marzo, in cui ha dominato imponendosi in tutte le classifiche principali e ottenendo quattro successi di tappa. Queste le parole di Carera: “Ha corso la Volta a Catalunya perché non aveva mai vinto una corsa a tappe WorldTour in Spagna. Non avrebbe potuto fare la Vuelta perché aveva il Giro e il Tour, e nemmeno il País Vasco perché era molto vicino al Giro, quindi l'unica opzione rimasta era il Catalogna”.

Ogni anno per Pogacar si aggiungo quindi nuove sfide da affrontare per raggiungere l’obiettivo di completare il palmares con tutte le principali corse, seguendo uno schema preciso, come spiegato da Carera: “Due stagioni fa era il Giro delle Fiandre, quest'anno il Giro d'Italia e so che ha in mente due corse: una è il Tour Down Under e l'altra è la Vuelta a España, in cui sono sicuro che tornerà nel 2025 o 2026”.

La breve corsa a tappe australiana è stata fatta da Pogacar solo all’esordio nel professionismo, ottenendo un tredicesimo posto, mentre la corsa spagnola rappresenta la prossima grande sfida. Infatti lo sloveno è salito sul podio alla Vuelta nel 2019 e in caso riuscisse a conquistare il successo nei prossimi anni, entrerebbe nello stretto circolo di corridori in grado di vincere tutti e tre i Grandi Giri in carriera.

Le prossime corse in programma per Tadej Pogacar

Dopo aver conquistato la storica doppietta Giro-Tour, Tadej Pogacar si è preso un periodo per recuperare le forze e prepararsi al meglio in vista delle ultime corse della stagione. Il corridore della UAE Team Emirates tornerà in gara in Canada, dove a metà settembre affronterà le due classiche GP de Québec e GP de Montréal, poi ci sarà il Mondiale di Zurigo, in cui lo sloveno punterà in modo deciso a conquistare il primo titolo iridato della carriera, dopo il bronzo dello scorso anno. Infine tornerà in Italia, per correre Giro dell'Emilia e Tre Valli Varesine in vista dell’ultima grande corsa della stagione, Il Lombardia, in cui punterà a centrare una storica quarta vittoria.