Ormai a quasi vent'anni dalla fine della sua carriera nel ciclismo professionistico, l'ex campione Mario Cipollini è tornato a misurarsi in una corsa UCI. L'iridato di Zolder 2002 si è schierato al via dei Mondiali master che si stanno svolgendo in Danimarca. Si tratta di una rassegna proposta dall'UCI e riservata ai cicloamatori di tutto il mondo e di tutte le età. Cipollini ha partecipato alla cronometro M6 per corridori di età compresa tra 55 e 59 anni, ed ha stravinto la gara ad oltre 47 di media. La sua presenza, come spesso accade quando gli ex professionisti entrano in campo nelle gare riservate a chi interpreta il Ciclismo da amatore, ha suscitato dei commenti molto disparati, tra apprezzamento per la voglia di pedalare di Cipollini e perplessità per un'esibizione di forza superflua.

Cipollini ha però replicato scrivendo sui social che la corsa è stata solo una sfida contro se stesso.

Per Cipollini anche la prova in linea dei Mondiali master

L'evento a cui ha preso parte Mario Cipollini è il Mondiale master UCI che si corre in questa settimana in Danimarca. Si tratta di una rassegna strutturata sulla falsariga dei Mondiali dei professionisti, con prima le gare a cronometro e quindi le corse in linea, che si svolgono nel weekend. I corridori sono divisi per fasce d'età. Cipollini ha partecipato alla cronometro M6, per chi ha un'età tra 55 e 59 anni, ed ha vinto davanti ad un corridore del Costa Rica sfoderando una prestazione degna di un campione come lui. Il 57enne lucchese ha pedalato a 47.5 chilometri orari di media, esprimendo circa 400 watt nei 42 minuti che sono serviti per completare il percorso di 33 chilometri.

Cipollini ha dichiarato che proverà anche la corsa in linea in programma domenica 1° settembre, e che la sua prossima sfida potrebbe essere il record dell'ora master della sua fascia di età.

La presenza ad una gara tra amatori di un ex professionista di altissimo livello come Cipollini ha suscitato anche dei commenti negativi sui social e nel mondo del ciclismo.

"Dicono che corro contro gente che lavora otto ore al giorno" ha replicato Cipollini.

"Una giornata vissuta da appassionato di ciclismo"

Naturalmente, il confronto tra un ex atleta che ha forgiato il suo motore facendo il professionista per molti anni, ed altri che hanno vissuto il ciclismo per tutta la vita solo come un hobby, è improbabile, ma Cipollini ha tenuto a sottolineare di aver trovato degli avversari con materiali di altissimo livello.

"Qui tutti avevano bici da 25.000 euro in su" ha dichiarato l'iridato di Zolder, che poi ha spiegato di non aver cercato un confronto con gli altri corridori.

"E’ stato emozionante mettermi alla prova, non ho sfidato gli altri atleti, ma soltanto me stesso. Ho vissuto la giornata da puro appassionato di ciclismo" ha scritto Mario Cipollini sui social.

Professionista dal 1989 al 2005, Mario Cipollini è stato uno dei più grandi velocisti della storia del ciclismo. Ha vinto un Mondiale, una Sanremo, 12 tappe al Tour de France e 42 tappe, record assoluto, al Giro d'Italia.