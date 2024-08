Pit-stop estivo per la Formula 1. Archiviato il weekend dedicato al Gran premio del Belgio (vinto da Hamilton dopo la squalifica di Russell) e in seguito alle ultime notizie relative all'annuncio del passaggio di Carlos Sainz dalla Ferrari alla Williams dal 2025 e alla conferma di Sergio Perez in Red Bull, e in attesa dell'ufficialità dell'accordo tra Newey e Aston Martin, i protagonisti del Circus si stanno godendo le ferie in attesa di tornare in pista. La ripresa del mondiale è in calendario per il fine settimana del 23-25 agosto, quando la Formula 1 arriverà "a casa" di Verstappen, ovvero in Olanda.

Tra i piloti di Formula 1, la meta preferita per le vacanze estive è il mare, scelto soprattutto da George Russell, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Il campione del mondo in carica, Verstappen, si sta godendo il proprio tempo libero con la fidanzata Kelly Piquet. Charles Leclerc è tornato nella "sua" Monte Carlo, mentre Fernando Alonso non riesce proprio a star fermo e si tiene in allenamento sui kart.

Piloti in vacanza: tra mare e Principato di Monaco

Cominciamo con le vacanze di Charles Leclerc. Il ferrarista su Instagram ha pubblicato delle foto che lo ritraggono in relax mentre si gode il suo rientro a casa, nel Principato di Monaco. Il monegasco, infatti, al momento è a Monte Carlo, forse anche per rievocare i dolci ricordi della sua prima vittoria nel Gran premio casalingo, giunta domenica 26 maggio.

Leclerc si sta rilassando tra il mare e qualche tuffo in piscina, senza dimenticare qualche fresco cocktail per combattere la calura estiva.

George Russell adora il mare, dunque non poteva che scegliere una meta marina per staccare un po' la spina durante la pausa del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico si trova a Maiorca, in Spagna, insieme alla fidanzata Carmen Montero Mundt, con la quale si sta mostrando ai fan su Instagram.

Pierre Gasly, pilota Alpine, ha puntato anch'egli su una vacanza al mare: il 28enne francese si sta prendendo cura, nel frattempo, insieme alla fidanzata Francisca Cerqueira Gomes, del cagnolino Simba, arrivato da poco in famiglia. Restando in Alpine, Esteban Ocon (che dal 2025 sarà in Haas) è andato a Formentera per godersi il mare e qualche tuffo dal suo yacht.

Hamilton alle Olimpiadi, Bottas in bicicletta

Proseguendo in questa panoramica sulle vacanze dei piloti di Formula 1, notiamo come il tre volte campione del mondo e leader del mondiale, Max Verstappen, abbia scelto di dedicare del tempo a se stesso e alla fidanzata Kelly Piquet. Abbracci, tanta tenerezza e anche un po' di divertimento in altalena con Penelope, la figlia dell'attuale compagna del campione olandese.

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha voluto invece fare un salto alle Olimpiadi di Parigi. Infatti domenica 4 agosto era presente nella capitale francese per dare supporto all'amico Miles Chamley-Watson, schermidore statunitense. Al termine del confronto, il team americano è uscito sconfitto dalla semifinale contro l'Italia.

Non resta lontano dalle quattro ruote Fernando Alonso. Il fuoriclasse spagnolo, in attesa di tornare sulla sua Aston Martin, è sceso ancora in pista, ma questa volta guidando un kart. L'ex ferrarista, infatti, ha girato sul Museo y Circuito Fernando Alonso, in Spagna, su un kart che aveva anche il suo numero di gara, il 14.

Bottas ha una grande passione: il ciclismo. E infatti, appena scattata la pausa estiva della Formula 1, il pilota della Sauber è tornato in Finlandia dove si sta dilettando sui pedali tra le strade del suo Paese natale. Anche Hulkenberg è tornato in patria, in Germania, per concedersi un po' di relax in famiglia, e la stessa scelta l'ha fatta Zhou che si trova a Shanghai dove adora giocare con la sua gatta Sweetcorn.