Sarà Bologna-Monza la gara di apertura degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025. Il match é in programma martedì 3 dicembre allo Stadio "Renato Dall'Ara" con calcio di inizio alle ore 18.30.

I felsinei fanno il loro esordio nella competizione dopo essere stati finora spettatori in virtù del piazzamento conseguito nello scorso campionato. I brianzoli, invece, sono già al terzo turno e durante il loro percorso hanno già eliminato, nell'ordine, Sudtirol e Monza. Per la squadra di Italiano si tratta di una buona opportunità per mettersi in luce dopo una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, con una classifica di Champions abbastanza compromessa e una posizione in campionato di metà graduatoria.

Per la formazione di Nesta la gara del "Dall'Ara" rappresenta una possibilità di riscatto visto che in campionato, dopo l'1-1 contro il Como, sono penultimi a quota 10.

Il regolamento prevede che fino alle semifinali, quando sarà prevista l'andata e ritorno, si giochi in gara secca. Quindi, qualora al termine dei 90' il risultato dovesse essere di parità, si procederà direttamente con i calci di rigore senza che siano effettuati tempi supplementari.

Articolazione degli ottavi di finale

Gli ottavi di finale sono articolati su due settimane: quella dal 3 al 5 dicembre e quella successiva, dal 19 al 12 dicembre. Ogni settimana si disputeranno quattro gare, spalmate su tre giorni, dal martedì al giovedì.

Le partite dal 3 al 5 dicembre

Ad aprire gli ottavi di finale, come detto, sarà martedì 3 dicembre alle 18.30 la sfida Bologna-Monza. In serata, con inizio alle 21, seguirà Milan-Sassuolo: i rossoneri sono reduci da un agile 3-0 contro l'Empoli, con doppietta di Rejinders e ritorno al gol di Alvaro Morata. I neroverdi, retrocessi, fanno sul serio per ritornare il prima possibile nella massima categoria e da qualche giorno sono in testa alla classifica del torneo cadetto.

Mercoledì 4 dicembre alle 21 é in programma il derby Fiorentina-Empoli. La Viola, passata la grande paura per il malore che ha colpito Bove e che ha costretto al rinvio la gara contro l'Inter, cerca una nuova vittoria, Gli uomini di Palladino arrivano da sette successi di fila in campionato e anche in Conference League stanno inanellando prestazioni sempre dignitose.

Giovedì 5 dicembre, sempre con inizio alle ore 21, andrà in scena il big match Lazio-Napoli con i biancocelesti chiamati a riscattare la battuta dii arresto arrivata a Parma dopo cinque vittorie consecutive. I partenopei, invece, vincendo contro il Torino hanno conservato il primato in classifica in solitaria. Anzi, le lunghezze sono aumentate sia nei confronti di Inter e Fiorentina per via del rinvio imposto dai drammatico fatto avvenuto al "Franchi" sia nei confronti proprio della Lazio, che come detto,, é incappata in un passo falso.

Le gare in programma dal 17 al 19 dicembre

La settimana prossima, invece, si giocheranno Juventus-Cagliari (martedì 17 dicembre alle 21), Atalanta-Cesena (mercoledì 18 dicembre alle 18.30), Roma-Sampdoria (mercoledì 18 dicembre alle 21) e Inter-Udinese (giovedì 19 dicembre alle 21)

Dove vedere le partite in tv e in streaming

Gli incontri saranno tutti trasmessi in diretta e in esclusiva sui canali Mediaset, ma potranno essere anche seguiti in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.