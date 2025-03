I quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega di Pallavolo maschile entrano nel vivo, con i match di Gara 4 in programma stasera che potrebbero decretare le ultime due squadre semifinaliste: in campo Allianz Milano contro Cucine Lube Civitanova e Cisterna Volley contro Itas Trentino.

Guardando in particolare al primo incontro, lo start è previsto all’Allianz Cloud alle ore 20:30, col match che sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

Nella serie la Cucine Lube Civitanova è in vantaggio per 2-1, in caso di vittoria in trasferta staccherebbe quindi il pass per la semifinale.

Nel caso in cui invece Allianz Milano dovesse centrare il successo davanti al proprio pubblico, la serie tornerebbe in parità e ci si giocherebbe il tutto per tutto in Gara 5. La vincitrice affronterà in semifinale la Sir Susa Vim Perugia, che nei quarti ha superato Valsa Group Modena in tre gare.

I risultati della serie tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano

La serie dei quarti playoff scudetto tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano è iniziata con una sorprendente vittoria dei meneghini all’Eurosuole Forum. In Gara 1 infatti Civitanova ha ottenuto la prima ed unica sconfitta stagionale tra le mura amiche, con la squadra guidata da coach Roberto Piazza che si è imposta in rimonta al tie break.

Il punteggio finale del match è stato di 2-3 (29-27, 23-25, 25-18, 23-25, 15-17).

Dopo l'iniziale battuta d’arresto, la formazione guidata da Giampaolo Medei non ha però più sbagliato e si è imposta nei successivi due match. In Gara 2 all’Allianz Cloud i biancorossi sono stati particolarmente attenti sia in fase difensiva, con un’ottima prestazione a muro, che al servizio, mettendo a segno ben otto ace.

Il risultato finale è stata una vittoria con il massimo scarto per Civitanova che ha chiuso sul 0-3 (16-25, 16-25, 20-25).

L’ultimo confronto in Gara 3 all’Eurosuole Forum è stato invece più combattuto, ma ha visto sempre primeggiare Civitanova, che è stata più lucida nei momenti decisivi del match. Dopo i primi due set vinti dai biancorossi, Milano ha risposto vincendo il terzo, ma poi non ha avuto la forza per trovare la rimonta nel quarto.

La partita si è chiusa quindi sul 3-1 a favore dei padroni di casa (25-23, 25-22, 21-25, 25-19).

I protagonisti attesi in campo, da Reggers a Nikolov

Tanti i protagonisti attesi questa sera in campo. Per i meneghini riflettori puntati su Reggers, che nell’ultimo incontro è stato top scorer con ben 25 punti, Yacine e Otsuka.

Dall’altra parte i biancorossi si affideranno soprattutto a Nikolov e Lagumdzija, MVP rispettivamente di Gara 2 e 3, oltre che a Bottolo.