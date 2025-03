Il tennista russo Daniil Medvedev, in un’intervista rilasciata nelle scorse ore ad Arab News, ha parlato in modo diretto e sincero delle conseguenze della mancata partecipazione di Jannik Sinner per squalifica dai tornei internazionali di Tennis in corso in queste settimane. In particolare Medvedev ha affermato che l'assenza del campione italiano rappresenta un vantaggio per tutti gli altri atleti, che hanno pertanto maggiori possibilità di ottenere risultati.

Medvedev: 'Mi piace quello che ha detto Alcaraz, dobbiamo concentrarci su noi stessi'

Daniil Medvedev ha spiegato: "Nel complesso, l'assenza di Sinner, che recentemente vince un torneo su due o forse anche qualcosa in più, è sicuramente vantaggiosa in termini di risultati, non solo per me, ma per tutti nel tour.

Tuttavia, considerando i miei ultimi risultati, non mi preoccupo troppo di lui, perché nelle ultime competizioni non l'ho nemmeno affrontato, dato che non sono andato abbastanza lontano".

Il tennista russo ha poi aggiunto: "Mi piace quello che ha detto Carlos Alcaraz, cioè che la cosa più importante è concentrarsi su se stessi, cercare di fare ciò che si sa fare meglio, vincere le partite. Se giochi contro Sinner, cerchi di vincere; se giochi contro qualcun altro, provi a vincere. E questa è la cosa più importante."

L'esultanza del tennista russo contro Fils genera polemiche

Intanto l'esultanza di Medvedev dopo la vittoria su Arthur Fils, che gli ha permesso di accedere alle semifinali di Indian Wells, ha fatto scalpore.

In molti l'hanno considerata irriverente e fuori luogo, di fronte all'avversario che aveva appena sconfitto dopo una lunga lotta al tie break: immediatamente comunque il russo ha riflettuto sul proprio errore e si è scusato.

Medvedev, che nella semifinale del Tennis Paradise affronterà Holger Rune, ha spiegato di aver subito chiarito la situazione con Fils: "Gli ho chiesto scusa.

Avevo perso tre partite dopo aver giocato male all'inizio della stagione e in due di esse ero stato molto vicino alla vittoria, contro Tien e Griekspoor. La realtà è che non sono riuscito a controllarmi, l’adrenalina ha preso il sopravvento. Ho saltato vicino a Fils e subito gli ho detto che mi dispiaceva per ciò che avevo fatto.

Di solito non festeggio in questo modo, ma può capitare."

Sinner torna in campo a maggio

Il ritorno in campo di Jannik Sinner - al termine della squalifica - avverrà nel mese di maggio in occasione degli internazionali d'Italia al Foro italico di Roma.

Peraltro l'altoatesino nel 2024 aveva dovuto rinunciare a partecipare al torneo capitolino per un infortunio all'anca subito a Madrid, pertanto per lui quest'anno c'è l'occasione particolare di acquisire punti importanti per la classifica ATP.