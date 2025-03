Siamo giunti all’atto conclusivo della CEV Challenge Cup 2024/2025 di Pallavolo femminile e oggi sapremo chi sarà ad alzare il trofeo della terza competizione continentale per importanza. La certezza è che per il quarto anno consecutivo sarà una squadra italiana a trionfare, visto che questa finale è un derby tutto italiano.

Questa sera (martedì 11 marzo) alle ore 20:00 si giocherà la finale di ritorno tra la SMI Roma Volley e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro. Il match tra Roma e Chieri sarà visibile in chiaro, in diretta tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

Finale Challenge Cup: Roma per la storia, Chieri prova la rimonta

La gara d’andata di questa finale della CEV Challenge Cup, che si è svolta martedì scorso al Pala Gianni Asti di Torino, ha visto la SMI Roma Volley imporsi al al tie-break (20-25, 25-17, 22-25, 25-18, 12-15). Per questo nella sfida di questa sera, Roma alzerà il trofeo in caso di vittoria con qualsiasi risultato. Dall’altra parte Chieri proverà a centrare la rimonta, visto che servirà una vittoria per 3-0 o 3-1 per aggiudicarsi il trofeo. Nel caso invece in cui la gara finisca con un risultato di 3-2 a favore di Chieri, allora il doppio confronto con Roma sarebbe in perfetta parità e si dovrebbe quindi andare al golden set per decretare la squadra vincitrice del torneo.

Roma proverà quindi a difendere il risultato dell’andata per conquistare un successo storico per diversi motivi. La squadra guidata da coach Giuseppe Cuccarini è stata retrocessa in A2 scivolando all’ultimo posto in classifica al termine della Regular Season e quindi per la prima volta nella storia una squadra retrocessa si ritrova a disputare una finale di una coppa europea.

Inoltre le capitoline conquisterebbero un trofeo continentale che manca dal 1997, quando arrivò il successo in Coppa CEV contro la Romanelli Firenze. Dall’altro lato Chieri invece cerca una rimonta che le consentirebbe in caso di trionfo di alzare per la seconda volta la CEV Challenge Cup, dopo il successo del 2023 e collezionare di conseguenza anche il terzo trofeo europeo consecutivo, vista la vittoria in CEV Cup dello scorso anno.

Le protagoniste attese di Roma-Chieri

La finale della CEV Challenge Cup 2024/2025 di pallavolo femminile che si disputerà questa sera metterà di fronte diverse atlete in grado di fare la differenza con i propri colpi e regalare il successo alla propria squadra. Nella SMI Roma Volley occhi puntati sulla serba Sladjana Mircovìc, che è stata premiata come MVP nella sfida d’andata per le sue giocate decisive in fase di regia, oltre a Salas, Adelusi e Ciarrocchi, tutte e tre in doppia cifra. Dall’altra parte invece per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ci si aspetta una prestazione di livello da Avery Skinner e Lucille Gicquel, entrambe oltre i 20 punti nella gara d’andata.