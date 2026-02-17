Da favorito numero uno, Remco Evenepoel ha conquistato la vittoria della seconda tappa dell'UAE Tour, una cronometro piatta e velocissima di 12 chilometri. Il belga è stato tra i primi a prendere il via e ha volato il percorso ad oltre 56 chilometri orari di media, segnando un tempo che non è più stato battuto. Evenepoel ha guadagnato molto sul rivale diretto per la classifica generale, Isaac Del Toro, vincitore della tappa d'apertura. Forse grazie anche al vento che si è alzato nelle tre ore trascorse tra la prova del belga e quella del messicano, la differenza è stata di 42'', cioè tre secondi e messo al chilometro.

UAE, Tiberi attardato di 34''

Il distacco ha permesso a Remco Evenepoel di strappare la maglia di leader a Del Toro e presentarsi alla tappa di montagna di domani con un tesoretto di 32''. Nella cronometro, dietro al belga si sono piazzati altri due grandi specialisti delle prove contro il tempo, Joshua Tarling a 6'' e Remi Cavagna a 12''. Tra gli uomini che possono punbtare ai piani alti della classifica generale Van Wilder ha perso 34'', stesso ritardo di Antonio Tiberi, appena davanti a Derek Gee con 35''. Del Toro è partito per ultimo e ha accumulato 42'' di distacco, a pari tempo con un altro uomo di classifica, Ben O'Connor.

Più indietro ancora si sono piazzati Michael Storer, a 47'', e Felix Gall, a 57''.

Dopo la caduta di ieri, Jonathan Milan ha preso regolarmente il via della tappa.

'La situazione è perfetta'

"E' stata la mia cronometro individuale più veloce di sempre" ha dichiarato Remco Evenepoel al termine della corsa, dopo la lunga attesa tra la sua prova e l'arrivo degli ultimi corridori. "Il percorso era piuttosto pianeggiante e poco tecnico, quindi perfetto per essere veloce. Sono molto contento di essere riuscito a vincere oggi. Stavo inseguendo la mia prima vittoria di tappa individuale all'UAE Tour perché abbiamo vinto la cronometro a squadre nel 2023 e sono arrivato secondo due volte negli arrivi in ​​salita, quindi oggi è una sensazione fantastica" ha aggiunto il belga della RedBull, che ha già pensato alla nuova situazione di classifica a e alle due tappe di montagna che decideranno la corsa da qui a domenica.

"Isaac Del Toro ha fatto tutto il possibile. Sapevamo che era meglio partire presto, ma ieri ha vinto lui e oggi ho vinto io, quindi entrambi abbiamo una vittoria di tappa in tasca. D'ora in poi, la lotta per la classifica generale sarà aperta. Con la salita molto dura che ci aspetta, è più comodo difendere la testa della classifica che dover attaccare. È la situazione perfetta per noi. Ora dobbiamo difendere la testa della classifica fino a domenica" ha concluso Evenepoel.