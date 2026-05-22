Mentre si sta ancora correndo il Giro d'Italia e la stagione 2026 non è ancora a metà, il mondo del ciclismo comincia già a guardare a quanto potrà avvenire nel 2027. Le trattative del ciclomercato sono già delineate e alcuni colpi appaiono già certi. Uno dei punti chiave del mercato è la ricerca di un corridore da grandi giri in casa Visma. La squadra olandese vuole un big in grado di sostituire Simon Yates nel ruolo di spalla di lusso di Vingegaard al Tour e leader nelle altre corse a tappe e avrebbe individuato in Jai Hindley il profilo ideale.

Hindley individuato come sostituto di Yates

L'uscita di scena improvvisa di Simon Yates, che ha deciso di abbandonare il ciclismo a gennaio, ha lasciato un vuoto nell'organico della Visma che non è stato colmato. Presa alla sprovvista dalla decisione del suo corridore, la squadra olandese non ha potuto trovare delle alternative in un mercato ormai pressoché finito, e conta di rimediare in vista del 2027. La Visma ha cercato Hindley, in scadenza con la RedBull. L'australiano ha mostrato interesse per la proposta della Visma, ma ha rimandato ogni decisione alla fine del Giro d'Italia, forse fiducioso di poter giocare al rialzo sull'ingaggio dopo aver ottenuto un risultato di grande spessore.

In casa UAE Emirates il sogno del prossimo mercato resta Paul Seixas, che è sotto contratto con la Decathlon fino al termine del 2027.

Una delle novità della UAE nella prossima stagione dovrebbe essere l'innesto di alcuni corridori italiani. La squadra emiratina guarda con interesse a Ludovico Crescioli, che si sta mettendo in buona evidenza al Giro d'Italia con la Polti, e punta anche su Marco Frigo. In uscita dalla UAE ci sono invece Jhonatan Narvaez, destinato a tornare alla NetCompany Ineos, e Pavel Sivakov, che si sposterà alla Decathlon nel quadro della campagna di rafforzamento per i grandi giri del team francese, che vuole anche in questo modo cercare di trattenere Seixas.

Pinarello tra le squadre più attive

Tra le altre novità più interessanti del mercato del ciclismo in vista del 2027 c'è il possibile addio di Arnaud De Lie alla Lotto.

Il belga, grande talento ancora alla ricerca della definitiva consacrazione, potrebbe cercare il salto di qualità alla Tudor. Partito De Lie, la Lotto-Intermarchè potrebbe rinnovarsi completamente con un nuovo progetto che la vedrebbe affiliarsi come team francese. Tra i corridori in arrivo ci sarebbero i transalpini Valentin Madouas, Alex Baudin e Emiliene Jeanniere, oltre ai belgi Mauri Vansevenant e Stan Dewulf.

Altra squadra molto attiva in questa fase del mercato è la Pinarello Q36.5. Il team svizzero vuole crescere ancora per puntare al World Tour e ha avanzato una sostanziosa proposta economica a Mauro Schmid, che porterebbe in dote tanti punti utili per la promozione. Altro corridore che interessa alla Pinarello è Tom Crabbe, giovane velocista belga che si è messo in grande evidenza nella prima parte della stagione. Infine, Lorenzo Milesi potrebbe lasciare la Movistar per passare alla RedBull o alla Soudal Quickstep.