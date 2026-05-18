La Nazionale femminile italiana di pallavolo entra nel vivo della preparazione estiva. Dopo aver presentato a Milano, lo scorso 28 aprile, il gruppo allargato delle giocatrici coinvolte nel progetto azzurro, il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato la lista delle 30 atlete selezionate per la Volleyball Nations League 2026. Un elenco che conferma la presenza di tutte le principali protagoniste del volley italiano, con un mix tra esperienza internazionale e giovani profili in crescita. Sarà da valutare poi se Velasco sceglierà effettivamente di schierare in campo fin da subito le big, oppure dare maggiore spazio alle alternative per le prime tappe e risparmiare le più titolate per le Finals.

Le 30 convocate azzurre per la VNL

Nel ruolo di palleggiatrici sono state selezionate Alessia Orro, Chidera Blessing Eze, Carlotta Cambi, Asia Bonelli, Francesca Scola. Tra i liberi figurano Eleonora Fersino, Ilenia Moro, laria Spirito, Federica Pelloni. Tra le schiacciatrici Velasco ha convocato Ekaterina Antropova, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Alessia Bolzonetti, Alice Nardo, Alice Tanase, Stella Nervini. Il reparto delle opposte comprende Paola Egonu, Merit Adigwe, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop. Al centro spazio a Anna Danesi, Sarah Luisa Fahr, Linda Manfredini, Katja Eckl, Yasmina Akrari, Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor. Un roster ampio e completo, costruito per affrontare un’estate intensa sotto il profilo tecnico e fisico.

Il programma dell’Itali alla VNL: debutto in Brasile

Il cammino dell’Italia inizierà nella prima settimana di Volleyball Nations League, in programma dal 3 al 7 giugno a Brasilia. Le azzurre affronteranno Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile in un girone subito molto impegnativo. Dal 17 al 21 giugno la Nazionale volerà invece a Manila, nelle Filippine, dove sfiderà Repubblica Ceca, Serbia, Stati Uniti e Giappone. La terza settimana si giocherà dall’8 al 12 luglio a Hong Kong, con le gare contro Ucraina, Belgio, Canada e Cina. Le Finals della competizione andranno infine in scena dal 22 al 26 luglio a Macao, sempre in Cina. Un calendario fitto che permetterà a Velasco di testare rotazioni, condizione atletica e nuovi assetti in vista dei grandi obiettivi internazionali della stagione.