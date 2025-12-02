La Numia Vero Volley Milano affronta la sua prima trasferta europea stagionale, sul campo dell’OK Železničar Lajkovac, per la seconda giornata della CEV Champions League di pallavolo femminile. La partita è in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 19.00 in Serbia. Dopo il convincente esordio casalingo contro l’Olympiacos, la squadra allenata da Stefano Lavarini punta a consolidare il proprio cammino nella massima competizione continentale, dove è presente anche la grande rivale Conegliano. Le serbe, che esordiranno davanti al loro pubblico, sono reduci dalla sconfitta per 3-0 contro l’Eczacibasi e occupano al momento l’ultimo posto della Pool C.

Milano, seconda nel girone a pari punti con le turche, dovrà mantenere alta la concentrazione per conquistare altri punti preziosi e confermare le ambizioni di vertice. Il match tra Numia Vero Volley Milano e OK Železničar Lajkovac sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su NOW e DAZN.

Primo confronto assoluto tra Milano e Lajkovac

Il confronto tra le due formazioni sarà il primo della loro storia in Champions League. La Numia Vero Volley aveva già incontrato in passato una squadra serba, lo Jedinstvo Stara Pazova nella Pool A dell’edizione 2024, ma questa sarà la prima volta per le meneghine contro il Železničar Lajkovac. Si tratta della prima storica partecipazione in Champions League per le campionesse di Serbia in carica.

La formazione serba è composta da un mix di esperienza e gioventù, con ben cinque atlete under 20, e cercherà la prima vittoria assoluta nella massima competizione europea. Milano non dovrà quindi sottovalutare l’avversario per portare a casa tre punti fondamentali in ottica qualificazione.

Le protagoniste attese in campo

Tra le protagoniste attese spiccano naturalmente Paola Egonu, opposta di Milano, pronta a guidare l’attacco delle meneghine insieme alla palleggiatrice Bosio e alle schiacciatrici Lanier e Piva. Al centro, Danesi e Kurtagic saranno chiamate a contenere l’attacco serbo e a far girare al meglio il gioco della squadra, con Fersino libero a garantire copertura e ricezione. Queste erano le atlete scelte da coach Stefano Lavarini come titolari ultima giornata del girone di andata di Serie A1 contro l’Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio, in cui è arrivata una vittoria con il punteggio di 3-1.

Non è da escludere però che ci possano essere dei cambi nello starting six rispetto all’ultima partita, visto che avrà anche a disposizione l’opposto Akimova, le schiacciatrici Pietrini e Cagnin, le centrali Sartori e Modesti, oltre alla palleggiatrice Miner e al libero Gelin.