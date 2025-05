Già dopo due giorni di corsa, il Giro d'Italia ha portato i grandi favoriti nelle posizioni di testa della classifica generale. La cronometro di Tirana, seconda frazione della corsa rosa, è andata allo specialista Joshua Tarling, ma con il secondo posto di giornata, Primož Roglič ha indossato la maglia rosa. Il campione sloveno ha già dato un segnale ai rivali per la vittoria finale, soprattutto a Juan Ayuso. Tra i due pretendenti al Giro si preannunciava una sfida equilibrata in questa prova contro il tempo, invece Primož Roglič ha prevalso per 16''.

Lo sloveno si è detto soddisfatto per il risultato, ma ha mantenuto un profilo molto tranquillo. "Avere la maglia rosa non cambia nulla, non devo necessariamente fare come Pogacar, in rosa dalla seconda all'ultima tappa", ha dichiarato Roglič.

Roglič: 'Contento del risultato'

Nell'immediato dopo tappa, Roglič ha scherzato sul gioco dei secondi che ha deciso sia la tappa che la maglia rosa. Lo sloveno ha perso per un secondo da Tarling, ma per lo stesso distacco ha strappato la maglia rosa a Pedersen. "Beh, a volte ho vinto tappe con un piccolo scarto, a volte ho perso tappe con un piccolo scarto. In generale, non mi importa molto" ha risposto Roglič, che non ha mostrato nessuna delusione per la vittoria di tappa sfuggita per un soffio.

"L'importante è che sto andando bene. Sono molto contento di questo risultato", ha aggiunto il campione sloveno.

Primož Roglič ha spiegato che aver indossato così presto la maglia rosa non cambierà il suo approccio alla corsa, con l'obiettivo che resta fissato unicamente sul traguardo finale. "Non ci ho ancora pensato davvero. Domani è un'altra bella tappa per Mads Pedersen. Vedremo come andrà. Per noi, avere la maglia rosa non cambia nulla: l'obiettivo rimane averla a Roma, dove finisce il Giro. Non devo necessariamente indossare la maglia rosa dal secondo giorno alla fine, come ha fatto Tadej l'anno scorso", ha commentato Roglič.

Pedersen: 'Faremo il possibile per riprendere la maglia rosa'

Roglič e la RedBull Bora potrebbero quindi non difendere la maglia rosa nella tappa di domani e lasciare spazio ad una fuga. Mads Pedersen è però apparso molto convinto di poter riprendere il simbolo del primato, nonostante un percorso molto impegnativo che prevede una salita di dieci chilometri al 7%. "Congratulazioni a lui. Lasciate che si goda quella maglia fino a domani, spero di riprenderla", ha commentato il corridore danese, protagonista di una cronometro eccellente.

"Non posso essere deluso, è stata comunque una cronometro davvero buona", ha analizzato Pedersen. "Sono stato solo battuto da corridori più forti. È un peccato che Primoz sia stato solo un secondo più veloce al traguardo, ma è così. Siamo ancora abbastanza vicini per riprenderci la maglia domani, e faremo assolutamente tutto il possibile come squadra", ha promesso il campione danese.