Si avvicina l’esordio nella Nations League 2025 della nazionale italiana maschile di pallavolo. Gli azzurri giocheranno la prima settimana di gare dall’11 al 15 giugno a Québec City, in Canada. Il match di debutto della Pool 1 sarà contro la Bulgaria, poi verranno affrontate in successione Germania, Francia e Argentina. L’Italia, squadra Campione del Mondo in carica, si presenterà al via di questo torneo con l’ambizione di arrivare fino in fondo e migliorare il risultato della scorsa edizione, in cui arrivò l’eliminazione ai quarti di finale contro la Francia.

Per questo importante evento, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha diramato oggi le convocazioni ufficiali, con 14 giocatori che rappresenteranno la nazionale italiana alla Nations League 2025. Il CT ha puntato sui giocatori più in forma e su dare continuità a quelli schierati nelle ultime amichevoli disputate, lasciando fuori diversi big, che invece si prepareranno a parte nel colleggiale a Cavalese, per poi tornare disponibili nelle prossime week di gare.

I convocati di De Giorgi per la Nations League

Alla Nations League 2025 la nazionale italiana maschile sarà rappresentata da 14 atleti, che sono stati convocati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi. Di seguito l’elenco completo dei giocatori in lista.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Mattia Boninfante. Centrali: Giovanni Gargiulo, Lorenzo Cortesia, Simone Anzani, Giovanni Sanguinetti. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Recine, Francesco Sani, Luca Porro. Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki. Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace.

Per la prima week di partite a Québec City non ci saranno quindi nomi di spicco come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Roberto Russo e Fabio Balaso. Tra i convocati i riflettori saranno puntati invece in particolare su Giannelli, Romanò, Anzani e Rychlicki, quest'ultimo tra le grandi novità della stagione azzurra.

I risultati delle ultime amichevoli dell’Italia

La stagione degli azzurri è iniziata con un primo match amichevole contro la Germania, andato in scena domenica 25 maggio a Monaco di Baviera.

I nostri portacolori hanno fatto un esordio positivo, vincendo il match con il punteggio di 3-2 (25-19, 25-22,20-25, 20-25, 15-7). Poi in questo fine settimana, l’Italia ha disputato un doppio confronto amichevole contro l’Iran. Nel primo match, che si è giocato venerdì 30 al Palazzetto dello sport Árpád Weisz di Cavalese, la formazione iraniana ha avuto la meglio al tie-break (23-25, 25-18, 14-25, 25-21, 15-11). Nella seconda partita, il BPER Test Match Memorial Pasinato, giocato sabato alla Kioene Arena di Padova, gli azzurri hanno invece vinto nettamente con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-23, 25-19).