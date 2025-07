La nazionale italiana maschile di pallavolo torna al lavoro dopo qualche giorno di riposo al rientro da Chicago, dove si è conclusa la seconda settimana di gare della Volleyball Nations League 2025. Gli azzurri si ritroveranno a Cavalese (Trento) per un collegiale in vista della terza e ultima week del torneo, in programma dal 16 al 20 luglio a Lubiana, in Slovenia. Il raduno in Val di Fiemme inizierà sabato 5 luglio e si concluderà venerdì 11 luglio, dopo l’allenamento mattutino. Un raduno che servirà al commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per scegliere la lista dei giocatori da portare in Slovenia per una settimana di gare che sarà determinante per la classifica generale e di conseguenza per la qualificazione alle Finals di Ningbo (Cina).

Per questo raduno De Giorgi ha convocato diciotto giocatori e tra essi troviamo dei ritorni importanti, come quello di Simone Anzani, che non aveva preso parte ai match di Chicago.

I convocati di De Giorgi per il collegiale in Val di Fiemme

I giocatori della nazionale lavoreranno dal 5 all’11 luglio a Cavalese assiema allo staff tecnico azzurro, con l’obiettivo di ritrovare la condizione fisica migliore e anche preparare tatticamente le sfide della terza week.

Nell’ultima settimana della fase a gironi, l’Italia affronterà nell’ordine Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda, con l’obiettivo di ottenere il maggior numero di punti per posizionarsi al meglio in classifica e ottenere un percorso più morbido nella fase a eliminazione diretta. Sono diciotto i giocatori chiamati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per questo collegiale, di seguito l’elenco completo dei convocati: Riccardo Sbertoli, Kamil Rychlicki, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Gabriele Laurenzano, Alessandro Bovolenta, Gianluca Galassi, Yuri Romanò, Francesco Recine, Simone Anzani, Luca Porro, Giovanni Gargiulo, Mattia Bottolo, Fabio Balaso, Domenico Pace, Edoardo Caneschi, Roberto Russo, Simone Giannelli.

Tra questi ritroviamo quindi anche alcuni dei giocatori esclusi dalla lista per la seconda week a Chicago, ovvero Anzani, Pace e Recine, oltre ai nuovi inserimenti di Bovolenta, Caneschi e Russo.

La classifica generale provvisoria di Nations League

Dopo due delle tre settimane di gare della Volleyball Nations League, la classifica generale provvisoria vede l’Italia in terza posizione con diciassette punti. Gli azzurri hanno ottenuto sei vittorie su otto gare disputate tra Quebec City e Chicago. In testa alla graduatoria troviamo invece il Brasile con 20 punti, seguito dalla Polonia con 18. Alle spalle degli azzurri ci sono invece nell’ordine Giappone, Francia e Ucraina con 15 punti, mentre l'Argentina con 13 punti è virtualmente l’ultima squadra qualificata. Infatti alla fase finale di Ningbo parteciperanno le prime sette squadre della classifica generale oltre la Cina, qualificata di diritto in quanto paese organizzatore delle Finals.