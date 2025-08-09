La nazionale italiana femminile di pallavolo è reduce dal trionfo in Volleyball Nations League, dove le azzurre hanno conquistato il titolo vincendo la finale contro il Brasile. Le nostre portacolori hanno centrato uno storico bis, imponendosi a Lodz dopo il successo dello scorso anno a Bangkok. Dopo qualche giorno di meritato riposo, le azzurre torneranno al lavoro in vista del prossimo e decisivo appuntamento stagionale, ovvero i Mondiali, che si svolgeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. In vista di questa rassegna iridata il commissario tecnico Julio Velasco ha convocato sedici atlete per un raduno collegiale in programma al Centro Pavesi di Milano da lunedì 11 a venerdì 14 agosto.

Questi quattro giorni di lavoro fanno seguito alla settimana di preparazione che si è svolta a Cavalese (Trento) e serviranno a Velasco anche per sciogliere gli ultimi dubbi sulle scelte definitive per i Mondiali. Nella lista delle convocate ci sono diverse novità interessanti rispetto alla Nations League.

Le convocate azzurre per il collegiale di Milano

Sono sedici le convocate dal commissario tecnico Julio Velasco per il collegiale al Centro Pavesi di Milano, ciò significa che questa lista può dare già un’importante indicazione su quali saranno le atlete che parteciperanno ai prossimi Campionati del Mondo. Infatti in Thailandia si potranno portare quattordici giocatrici, rispetto alla lista delle venticinque atlete pre-convocate inviata alla federazione internazionale.

Di seguito l’elenco completo delle convocate azzurre per il collegiale: Yasmina Akrari, Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Katja Eckl, Paola Egonu, Sarah Fahr, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Benedetta Sartori, Myriam Sylla.

Rispetto alle atlete che hanno preso parte alle Finals di Volleyball Nations League a Lodz, ritroviamo tutte le principali big, ma anche alcuni cambi significativi. Partiamo dall’assenza forzata di Alice Degradi, che è stata operata in seguito all’infortunio rimediato in Finale con il Brasile e ora dovrà recuperare. Tra le assenti troviamo poi anche Anna Gray e Linda Nwakalor, mentre le nuove azzurre inserite sono Loveth Omoruyi, Alice Nardo, Yasmina Akrari, Katja Eckl e Benedetta Sartori.

Il trionfo azzurro in Nations League

L’Italia femminile ha iniziato nel modo migliore la stagione, conquistando la Nations League, al termine di un cammino perfetto nel torneo internazionale. Le azzurre hanno chiuso al comando la fase intercontinentale, con un primo posto in classifica da imbattute. Poi la squadra guidata dal CT Julio Velasco ha siglato il nuovo record di vittorie consecutive imponendosi in modo netto nelle Finals di Lodz, superando ai quarti gli Stati Uniti, in semifinale le padrone di casa della Polonia e poi vincendo la finale contro il Brasile con il punteggio di 3-1.