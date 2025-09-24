Ai Mondiali di ciclismo di Kigali è arrivato il momento di cambiare scenario. Archiviate le cronometro, la rassegna iridata apre il sipario sulla seconda parte del programma, quella riservata alle corse in linea. Da giovedì 25 a domenica 28 settembre si assegnano i sei titoli, maschili e femminili, delle categorie juniores, under 23 e elite. La chiusura è riservata alla gara più attesa e storica, quella maschile elite, in cui Tadej Pogacar va a caccia del bis iridato. Tutte le gare vengono trasmesse in diretta sia dalla Rai che da Eurosport.

Ciclismo, la prima volta delle Under 23

Il programma di questa seconda parte dei Mondiali di ciclismo scatta giovedì 25 settembre, giornata in cui si svolge una sola gara, quella delle donne under 23. Questa prova è al debutto nel programma iridato come corsa a sè. Dal 2022 al 2024, le under 23 avevano gareggiato insieme alle elite, una gara nella gara che aveva assegnato la maglia iridata alla prima atleta di categoria giunta al traguardo. Quel format non ha ottenuto un grande successo e da quest'anno le under 23 avranno una corsa tutta per sè.

Il circuito che è teatro di tutte le prove in linea misura 15,1 chilometri ed è caratterizzato da due brevi salite. La prima è Kigali Golf, 800 metri all'8%, la seconda è la cote de Kimihurura, lo strappo in pavè già visto nel finale delle prove a cronometro.

Superato il culmine della cote de Kimihurura mancherà poco più di un chilometro per raggiungere l'arrivo, quasi tutto in leggera salita, al 3-4%. Tutte le corse in linea si svilupperanno interamente in questo circuito, tranne quella degli uomini elite.

Per gli élite anche il Mur di Kigali

Pogacar e compagnia affronteranno nove giri di questo circuito, quinid un anello più ampio che comprende il Mont Kigali, una salita di 6 km al 7%, e il Mur di Kigali, uno strappo in pavè di appena 400 metri ma con pendenza all'11%. Dopo questa variante più ampia, la corsa tornerà nel circuito locale per affrontare altre sei tornate.

Ecco il programma completo delle corse in linea dei Mondiali di ciclismo di Kigali. Tutte le prove saranno trasmesse in diretta dalla Rai, su Rai Due o Rai Sport, e da Eurosport, raggiungibile sulla piattaforma dedicata Discovery Plus, ma anche su DAZN, Tim Vision e Prime Video.